مرض ليدي غاغا يوقفها عن الغناء!

البينة الجديدة / القسم الفني

أعلنت المغنية الأميركية ليدي غاغا توقفها عن الغناء مؤقتاً، ولمدة غير محددة حتى تتعافى من مرضها المعروف بـ»الفيبروميالجيا» أي «الألم العضلي الليفي المتفشي» وذلك عبر تغريداتٍ نشرتها عبر حسابها على «تويتر» شرحت فيها أسباب توقفها المؤقت عن الفن. واعتذرت من محبيها في البرازيل على إلغاء حفلها هناك مشيرةً إلى أنها نُقِلَت إلى المستشفى لتتلقى العلاج وهي ليست قادرة على الوقوف على المسرح. ووعدت بأنها ستعود لاحقاً لإحياء الحفل.



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