مرحلة مابعد كركوك

د.احمد العامري



بغض النظر عن التوقعات، والتكهنات ، والتصورات حول دخول قواتنا المسلحة الى كركوك تبقى المرحلة القادمة لربما تشكل اكثر صعوبة وخطورة على واقع البلد والمدينه وبعد انهاء السيطرة الكردية على كركوك وبقيه المناطق تبقى هناك هواجس من القلق لدى الأعم الاغلب من العراقيين حول وضع كركوك وما قد تؤول إليه الأمور واليوم حسب تصوري إن بعض الساسة الكرد سيعملون على إعادة ترتيب اوراقهم لأجل صياغة حالة قد تمكنهم بشكل ما التعاون والتنسيق مع حلفائهم من جهة واللجوء إلى المجتمع الدولي لاسيما تلك الدول التي كانت وماتزال تدعم الطموح الكردي ليشكلوا ورقة ضغط حقيقه على بغداد للحصول على مكاسب وتحقيق منجزات من خلال عودتهم للدستور والحوار المدعوم دوليا،وعلى كل التقادير ان مسالة الحوار قادمة بالتأكيد لاسيما وأن الطرف الكردي هو جزء من عملية سياسية سنت وفق ضوابط المحاصصة واعطت الكرد مساحة واسعة من الحقوق وهذا لايمكن تجاهله ونحن بكل تأكيد ندعم اي حوار يضمن للكرد العيش الرغيد في هذا البلد وان يكون شريكا سياسيا وفق الضوابط الوطنية ولكن هناك ثمة أمور لابد أن نتطرق لها لنضعها أمام انظار الجميع بما فيهم الجانب الرسمي وعلى رأسها الحفاظ على المكتسبات الوطنية وعدم التفريط بشبر واحد من كركوك وجميع المناطق مهما تشدق الكرد سواء كان بالدستور أم أي ادعاءات أخرى فجميعها مرفوضة جملة وتفصيلا ولابد أن تقف الحكومة بالمرصاد لأي مشروع خارجي يحاول أن يطرح مبادرة ليكون فيها الحمل الوديع في انهاء الحالة المتازمة مع الاقليم خصوصا إذا كانت تمس السيادة العراقية وتبقى الأمور المالية محط بحث و حوار ويبقى الكرد ايضا لهم استحقاقاتهم المادية يحصلون عليها بشكل كامل غير منقوص واخيرا هناك ضرورة وطنية ملحة وهي جعل القوات المسلحة العراقية وقوى الأمن الداخلي إن تكون هي الوحيدة الماسكة بزمام الأمور في كركوك من أجل تفويت الفرصة على أية خطوات أمريكية ودولية من الممكن أن تتخذ بحق كركوك بحجة حمايتها من العناوين المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة حسب الرواية وهذه الحقيقة يجب أن يعيها الجميع بما فيهم الجانب الرسمي ولا مجال لأي عناوين في كركوك سوى الدولة وقواتنا المسلحة وبهذا المقدار نحافظ على عراقية وعروبة كركوك وسلامة جميع المكونات فيها وهذا هو المطلوب .