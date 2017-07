مرجع ديني يحذر من مؤتمرات يشارك بها المتسببون بالفتن والخراب والقتل

بغداد / البينة الجديدة

أكد المرجع الديني محمد اليعقوبي، على ضرورة الالتفات والحضور الفعال في الميدان بوعي وبصيرة لقطع الطريق على ما سماهم بـ»الانتهازيين»، فيما حذر من مؤتمرات يشارك بها المتسببون بالفتن والخراب والقتل وكان عنصراً اساسيا في خلقها وتأجيج نارها.

وقال اليعقوبي ، انه «يجب الالتفات والحضور الفعال في الميدان بوعي وبصيرة لقطع الطريق على الانتهازيين والمداهنين والمجاملين بصفقة هنا او اتفاق هناك، فضلاً عن عدم السماح لهم بإعادة العجلة الى الوراء والتسلق على هذا المنجز الكبير والنصر العظيم الذي ما كان ليحصل لولا دماء الشهداء وتضحيات المقاتلين بمختلف صنوفهم ومواقفهم ومعاناة عوائلهم».

وحذر اليعقوبي «مما يروج له هذه الايام من وجود بعض المؤتمرات المزمع عقدها ويشارك فيها من تسبب في هذه الفتن والخراب والقتل، وكان عنصراً اساسيا في خلقها وتأجيج نارها، ويتسابق مع غيره من الانتهازيين لحضور امثال هذه المؤتمرات استعدادا لحضور مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت قريبا لإعمار المدن المحررة».

