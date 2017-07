مدير معهد غوتة الألماني يزور المؤسسات الثقافية في البصرة

البينة الجديدة / سعدي السند

زار مدير معهد غوتا الألماني توماس كويسلر قصر الثقافة والفنون في البصرة التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة بوزارة الثقافة، وكان باستقباله مدير القصر عبد الحق المظفر والذي قدم له نبذة مختصرة عن أهم الأنشطة التي يقيمها القصر واحتضانه لعشرات الفعاليات في شتى المجالات الثقافية والفنية للاسهام في الارتقاء بالعمل الثقافي. وأوضح عبد الحق للوفد الألماني الزائر، إن السيدة برجيت المستشارة الثقافية بوزارة الخارجية الألمانية والمشرفة على الورش الثقافية في العراق والتي تتم بالتعاون مع مؤسسة البرلمانات الألمانية هي في حالة تنسيق مستمر مع قصر الثقافة في البصرة لإقامة عدد من ورش العمل التي احتضنتها قاعة قصر الثقافة والتي أكدت فيها السيدة برجيت إننا في هذه الورش نؤسس لتبادل ثقافي بين كاتبات من العراق ومن ألمانيا.

من جانبه، أوضح توماس كويسلر مدير معهد غوتا الألماني، إن معهد غوته هو المركز الثقافي الوحيد لجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يمتد نشاطه على مستوى العالم .

