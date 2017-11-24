مدير معهد الفنون الجميلة / الرصافة الدكتور سعد البدراني وعدد من رؤساء الاقسام في حوار لـ (البينة الجديدة) :

رغم قصر الفترة الزمنية لإنشاء المعهد انشأنا مسرحاً متكاملاً يسع لـ(350) طالباً واستوديو تصويري واخر اذاعي اضافة الى اذاعة ومسرح تجريبي



حاوره / اثير عبد الخالق جبار

رغم تأسيسه سنة (2004) الا ان معهد الفنون الجميلة / الرصافة استطاع ان يقطع اشواطاً كبيرة ويرسي دعائم مشروع طموح .. (البينة الجديدة) التقت مدير المعهد الدكتور سعد البدراني وعدداً من رؤساء الاقسام فكان هذا الحوار.

قال الدكتور سعد البدراني مدير معهد الفنون الجميلة / الرصافة ان معهد الفنون الجميلة يعد من المعاهد التي اُسست سنة 2004 ويتكون من (6) اقسام وهي (قسم السمعية وقسم المسرح وقسم الموسيقى والقسم التشكيلي وقسم الخط والزخرفة ) وهذه الاقسام يدرس فيها الطالب لمدة 5 سنوات يحصل بعدها على الدبلوم وكل قسم يتفرع الى عدة فروع في المرحلة الثالثة وقد انشأنا في هذا المعهد خلال فترة وجيزة مسرحاً متكاملاً يسع لـ(350) طالباً واستوديو تصويري واستوديو اذاعي مع اذاعة ومسرح تجريبي وهناك مهرجانات سنوية تقام لكل الاقسام وفيها مشاريع تخرج الطلبة من الصف الخامس حيث يقدم الطالب مشروعاً متكاملاً لما تعلمه خلال مدة (5) سنوات وهذه الفترة يكون فيها الطلاب في عمل مشترك يكون التخصص في المرحلة الثالثة من حق الطالب ان ينتقل من فرع الى فرع اخر خلال سنتين ومن ثم يتخصص في السنة الثالثة ونحن نعاني من عدة عقبات وهي ازدواجية في الدوام الصباحي وعدم وجود امكنة للدراسة او الدروس العملية في المعهد لضيق بنايته وكثرة الصفوف المغلقة من قبل الاعدادية الصباحية ونحن نطالب وزارة التربية والقائمين عليها ان يوفروا لنا مستلزمات وموادا تخص المعاهد والاقسام مثل الموسيقى والتشكيلي والخط والزخرفة والاقسام الاخرى ثم التقينا الدكتور فاضل عرام رئيس قسم الموسيقى في معهد الفنون الجميلة / الرصافة مسائي

فقال: في الحقيقة أن القسم يضم خمس مراحل يدرس الطالب في السنة الاولى والسنة الثانية دراسة عامة اما السنة الثالثة والرابعة والخامسة يبدأ التخصص من السنة الثالثة في التخصص يأخذ الطالب حسب توفر الكادر التدريسي فعندنا يتخصص الطالب اما بآلة العود او الكمان اضافة الى وجود طلاب عندهم امكانية على الغناء ومواهب الانشاد ونحن ننمي هذه الموهبة فيتخرج الطالب اما مغنٍ او منشد او عازف او مؤدٍ او مطرب بالاضافة الى النظريات الموسيقية التي يكون ضليعا بها ويعرف متاهاتها ويعرف يعمل عليها بدراسة اكاديمية

وقسم الموسيقى تأسس 2009 وقبلنا اول دفعة و كان الكادر محدودا جدا والان الكادر متكامل وعندنا اثنان من الاساتذة ويدرسون ماجستير والبقية بكالوريوس ونحن نقبل الطالب وفق الية عمل وشروط محكمة لان القسم لا يقبل الطالب اذا لم يمتلك اذنا موسيقية او قدرة على الاداء .

اما قضية الحنجرة اذا كان عازفا او مطربا فيفضل باختبار بسيط ان نعرف امكانيته في تطبيق الاداء اذا كان «غناء او عزف الايقاع» ويضبط «التون الموجود» في الايقاع وهذا كله موجود في الاختبار وبعد هذا يقبل الطالب في القسم .

أما رئيس قسم السمعية والمرئية اسامة السلطان فقال : ان هذا القسم مهم وهو من الاقسام التي تخرج الفنانين المختصين بالاخراج والتصوير التلفزيوني والسينمائي للقنوات والمحطات الفضائية ونحن حددنا مدة الدراسة خمس سنوات والسنة الرابعة هي سنة التخصص وفي نهاية كل مرحلة يكون مشروع التخرج ومن خلال هذا المشروع نقيم الطلاب ونجمع الاعمال لنؤسس مهرجانا سنويا يكون خاصا بالطلبة المتخرجين من المعهد وطلبة الصف الرابع والثالث ممن يكون لديه القدرة على العمل السينمائي يمكن ان يشارك في المهرجان .

اما رئيس قسم الفنون المسرحية في معهد الفنون الجميلة هاشم الدفاعي فقال : في هذا القسم فرعان ، فرع التمثيل وفرع الاخراج تم تأسيس هذا القسم عام 2005 في معهد الفنون اما المعهد فقد تم تأسيسه في 2004 وعدد الطلبة كان سبعة والحمد لله بعد مباشرتي تم توسعة هذا القسم وتم استقبال طلبة اكثر وقدمنا اعمالا مسرحية وقد اقمنا خمس مهرجانات وتم تقديم اعمال مسرحية عدة والحمد لله طلبة المعهد البعض قد تخرج والبعض موجود يدرسون حتى نهاية مراحل الكلية .

