مدير عام السكك يعقد اجتماعا موسعا لرؤساء لجان الشطب والبيع والتثمين في مناطق السكك كافة

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

شهدت قاعة الاجتماعات في الشركة العامة للسكك الحديد العراقية اجتماعا موسعا برئاسة المدير العام المهندس سلام جبر سلوم مع رؤساء لجان الشطب والبيع والتثمين في مناطق السكك كافة وذلك لتجاوز كافة المعوقات والاستماع لارائهم واقتراحاتهم التي تعترض سير عمل تلك اللجان الفاعلة في مناطقهم وقد تمت مناقشة آلية وكيفية حصر شطب كافة المواد المستهلكة وجردها من قبل اللجان لغرض الاعلان عنها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 الذي على ضوئه سوف تتم عملية التثمين والبيع من قبل اللجان المختصة على ان تكون القرارات موحدة باسعار الحديد المستهلك والفائض عن الحاجة ويأتي ذلك كله على خلفية اهتمام الشركة بتعظيم الموارد المالية وازالة السكراب الحديدي الجاثم على خطوط السكك لغرض انسيابية حركة القطارات والمناقلة وشوه قسم منها منظر المحطات دون الحاجة اليها. وشطبها يأتي تعزيزا للموارد المالية للشركة والتي تعد من الشركات ذات الباع الطويل في مجال تقديم الخدمات للمواطن الكريم عبر محطاتها العاملة في جميع المحافظات وقد ضم الاجتماع معاون مدير عام السكك المهندس علي عبد الحسين وادي ومدير قسم الاملاك والعقارات ومدير قسم النقل والتشغيل ومدير قسم الهندسة الالية الكهربائية.

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