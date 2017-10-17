مدير عام السكك يتفقد سير اعمال المناطق الجنوبية استعدادا لاربعينية الامام الحسين (ع)

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

تفقد مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية المهندس سلام جبر سلوم مع الوفد المرافق له المتكون من (مدير قسم المشاريع ومدير قسم النقل والتشغيل ومدير قسم الهندسة الالية الكهربائية ومدير متابعة المدير العام ) سير العمليات في محطات المناطق الجنوبية هذا وقد ابتدأ المدير العام جولته في بعض محطات البصرة ومعامل (ه.ا.ك )واطلع على جهود العاملين لادامة وتاهيل خطوط السكك التي يقوم بها الكوادر الفنية والهندسية من منتسبي المشاريع والهندسة المدنية في المنطقة كما اطلع على اخر المستجدات وبرنامج المنطقة في التهيئة والاعداد لنقل الزائرين لاحياء مراسم الزيارة الاربعينية المرتقبة في قطارات السكك ورافقه اثناء الجولة مدير منطقة البصرة ووجه جميع العاملين في المنطقة ببذل قصارى الجهود من اجل خدمة المسافرين ومراعاة تهيئة الاعداد الكافية من القطارات لاغراض الزيارة الاربعينية المرتقبة. وعلى هامش زيارة المدير العام الى البصرة التقى مع ممثلي السكك الايرانية وذلك لغرض نقل الزائرين الايرانين المتوافدين على محطة قطارات البصرة لنقلهم الى كربلاء المقدسة خلال فترة الزيارة .حيث تشهد تلك الزيارة توافد ملايين الزوار من داخل ايران من كل عام بالتنسيق المشترك مع السكك الحديد العراقية والسكك الايرانية عبر قطاراتها الحديثة والمكيفة الـ DMU وسوف يكون هناك لقاء مرتقب بين الطرفين لتوقيع محضر مشترك عن الية نقل اعداد الزائرين الايرانيين وضمان عودتهم الى محطة قطار البصرة عند الانتهاء من مراسم الزيارة.. يذكر ان مدير عام الشركة مع الوفد المرافق له تفقد منطقة سكك السماوة واطلع على سير العمل داخل المعامل وشاهد همة العاملين من مهندسي وفني المنطقة الذين يعملون ليلا ونهارا في سبيل انجاز تاهيل العربات السياحية الخاصة بالزيارة والتي وصلت نسبة الانجاز80% وقد اثنى المدير العام على جهود مدير المنطقة والعاملين على ادامة وتاهيل العربات السياحية وخطواتهم المخلصة في سبيل انجاز اعداد العربات بالكامل وارسالها الى بغداد لزجها في خدمة نقل الزائرين قبل الموعد كما وجه المدير العام شكره وامتنانه ايضا لجميع مدراء المناطق وخص منهم العاملين على تاهيل عربات الزيارة ويتامل المزيد منهم في الهمة لانجاز العربات التي كلفوا بها وزجها بالخدمة قبل الموعد وان السكك تعمل جاهدة في تهيئة تشكيلاتها من القطارات للزيارة وعلى عدة محاور لاسيما خلال هذه المناسبة الدينية لامتصاص الزخم الحاصل داخل محطاتها الرئيسية. هذا وقد اكد المختصون في المناطق ان عربات المسافرين التي تم ترحيلها من بغداد الى المحافظات (الناصرية والسماوة والديوانية والحلة ) لغرض التاهيل سينجز العمل فيها 100% في غضون الايام المقبلة وسترسل الى بغداد استعدادا لنقل الزائرين الكرام لتادية مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام لمناسبة استشهاده… .



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