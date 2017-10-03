مدرب المنتخب الوطني يكشف عن أهداف مباراته أمام كينيا

كشف مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم باسم قاسم عن أهدافه من مباراة المنتخب الودية القادمة امام نظيره الكيني.

وقال باسم قاسم ان «الهدف من مباراتنا امام كينيا هو الحفاظ على جاهزية الفريق العراقي للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب، اضافة الى معرفة مستويات عدد من اللاعبين الشباب».

وتابع قاسم ان «التجمع للمنتخب سيكون اعتباراً من اليوم في مدينة البصرة، للبدء بالتحضيرات لخوض المباراة الودية المرتقبة امام كينيا» ومن المقرر ان يتوجه المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ودياً يوم الخامس من شهر تشرين الأول الجاري على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.



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