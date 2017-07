محمد عبده : أطفالي يحبون الفن

البينة الجديدة / القسم الفني

ظهر المطرب محمد عبده مع ابنته وابنه الصغيرين في لقاء تلفزيوني واقتحمت عالية الطفلة الصغرى لقاءه حيث كشفت عن موهبتها من خلال الغناء وتهنئة المشاهدين بعيد الفطر. وحاول عبده ترجمة ما تقوله عالية مؤكدا أنها تتمنى للمشاهدين عيدا سعيدا مشيرا إلى أن جميع أولاده يتمتعون بذائقة فنية ويستمتعون بالموسيقى والغناء وقال انهم يحبون الفن ومن المقرر أن يقص عبده شريط حفلات الصيف في السعودية بإحياء حفلة غنائية في جدة تتبعها أخرى في أبها.وعما سيغنيه غدا في جدة قال إنه ينوي غناء مجموعة جديدة مثل رماد المصابيح وخجل. أما عن حفلته المقبلة في أبها فأكد أن المسرح المفتاح الذي يحتل مكانة خاصة في قلبه لا سيما أنه عاصر بناءه وتجهيز الهندسة الصوتية فيه مشيدا بمقومات هذا المسرح وسعته التي تتفوق على العديد من المسارح في الشرق الأوسط وأوربا .



This post has been seen 13 times.