محمد صبحي يبكي على الهواء بسبب زوجته

متابعة / البينة الجديدة

تحدث النجم المصري محمد صبحي بتأثر كبير عن زوجته الراحلة، مؤكداً انه يفتقدها ويحاول التأقلم مع العيش من دونها وقال خلال استضافته مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة» إن زوجته الراحلة نيفين أتمت رسالتها خلال 45 عاماً من زواجهما على أكمل وجه، مؤكدًا أنه راضٍ بقضاء الله.

ودخل بعدها في نوبة بكاء بعدما تذكر دعمها الكبير له خلال العروض المسرحية، مؤكداً أنه يفتقدها كثيراً ولكنه يعلم أن «الموت قدر الله ولا راد لقضائه» ويحاول التعود على الأمر. وأضاف: «كانت سيدة جميلة جداً لأقصى درجة، وهديتها لي هي أحفادي، وعملت رسالة عظيمة في حياتي».



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