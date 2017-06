محمد رمضان يحارب السرطان بتبرعاته

البينة الجديدة / القسم الفني

نشر الفنان محمد رمضان صور الشيكات التي تبرّع بها لمواجهة مرض السرطان بإجمالي (3) ملايين جنيه عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك». وهي الخطوة التي لاقت ردود فعل متباينة ما بين مؤيد للخطوة بوصفها تأتي لتشجيع الفنانين على التبرّع، ومعارض عدّ أنه لا يجب أن يُعلِن عن صدقات من أمواله للجمهور.وتبرّع «الفنان المصري» بمليوني جنيه لصالح جميعة أصــــدقاء المبادرة القومية ضد السرطان وذلك لصالح توصيل الصــــرف الصحي والمياه للــــبيوت التي لا تصلها مياه الشرب بهدف تأمين المياه النظيفة لهم حفاظاً عــلى صحتهم كوقاية مـــــــن المرض. ومليون جنيه لمستشفى اخر لمــــواجهة السرطان. علماً بأنه شارك في إعلانات جديدة مــــــجاناً لصالح الاثنين .

This post has been seen 167 times.