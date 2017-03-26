محمد الكعبي..مدير الاعلام المركزي للتيار الصدري يزور (البينة الجديدة) للتداول في معاناة الصحافة الورقية

بغداد / البينة الجديدة

زار الزميل محمد الكعبي مدير الاعلام المركزي للتيار الصدري امس مقر البينة الجديدة والتقى هيئة تحريرها وفي مستهل اللقاء نقل الكعبي تحيات الاخوة في الهيئة السياسية في التيار الصدري ومكتب الشهيد الصدر (قدس) في النجف الاشرف الى العاملين في جريدة البينة الجديدة والتمنيات لهم بالموفقية والنجاح في عملهم في هذه الايام المباركات حيث مولد سيد الكائنات (ص) ثم تجاذب الحديث مع هيئة التحرير بشأن ابرز المصاعب والتحديات التي تواجهها الصحافة الورقية واوضح الكعبي ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يولي اهمية استثنائية للصحافة الورقية بوصفها ارشيفا تاريخياً يوثق لحقبة من الزمن والسعي لتذليل العقبات والصعوبات امامها كي تواصل مسيرتها لاداء رسالتها الاعلامية الكبيرة من اجل العراق وشعبه واكد الكعبي ان البينة الجديدة من الصحف المشهود لها بالمهنية والكفاءة حيث استطاعت ان تؤسس مساحة واسعة من القراء منذ الايام الاولى التي وضع فيها مؤسسها الراحل ستار جبار رحمه الله حجر الاساس وحتى يومنا هذا.

