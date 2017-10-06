محكمة جنايات الرصافة المتخصصة في قضايا النزاهة تصدر حكما بحق مدير مستشفى ابن رشد السابق

بغداد البينة الجديدة

اصدرت محكمة جنايات الرصافة المتخصصة في قضايا النزاهة امس الاول حكما بالحبس لمدة سنتين بحق مدير مستشفى ابن رشد السابق بعد ادانته بقضية فساد مالي تمثل بالتلاعب بشراء الادوية واصدرت المحكمة قرارها هذا وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته. «البينة الجديدة» تطالب باستمرار الضرب على رؤوس المفسدين الذين يتلاعبون بالمال العام من خلال احكام قضائية صارمة تردع كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب اليومي وماله العام فتحية لكل القضاة الساهرين الامناء في اداء واجبهم على اكمل وجه وان الشعب يتطلع الى مزيد من الاحكام القضائية التي تثلج الصدور .



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