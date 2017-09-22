محرم الحرام .. بين الانطلاقة المحمدية والفجيعة الحسينية

عدنان ابراهيم

ونحن نودع عاماً هجريا ونستقبل عاماً جديداً مع غرة محرم الحرام ، لابد من وقفة تساؤل، وتأمل وتدبر، ليحاسب فيها الإنسان نفسه عما اقترفه خلال عام كامل من عمره.ويدون مطلع محرم الحرام لبداية انطلاق الاسلام المحدي الاصيل في ربوع الجزيرة ، وقد فرقت الهجرة بين الحق والباطل واخرجت الانسان العربي من ظلمات الجهل والبهيمية التي كان يقبع فيها متوحشا ، الى نور الفطرة الانسانية ليهدي الى ما هو خير وابقى.وكانت المناسبات التي يمكن ان يؤرخ بها المسلمون اربعاً، هي: مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، او مبعثه او هجرته او وفاته، فرجح عندهم مناسبة الهجرة.واما وقت الوفاة فقد اعترضوا عليه لما يشكل هذا التاريخ من ذكرى حزينة هي فقد النبي، فانحصر الامر في الهجرة. فيما كانت بداية الهجرة الحقيقية في شهر ربيع الاول وجعلوه في محرم، لان ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، اذ ان البيعة وقعت في اثناء ذي الحجة، وهي مقدمة الهجرة. وكانت الهجرة النبوية بداية مرحلة فاصلة في السيرة النبوية، اذ تعد بداية قطف ثمار المرحلة المكية بكل أحداثها وآلامها ومشاكلها.

وللهجرة النبوية دروس عظيمة يجب ان نتفهم مقاصدها ومآلاتها في كل زمان ومكان. فقد كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله تعالى والى رسوله مخافة الفتنة في دينه، ومع هذا لم يضيّق الرسول مفهوم الهجرة ومقاصدها، بل وسع فيها وقرن مآلها بنية صاحبها، اذ يقول : «انما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه».ومن دروس الهجرة المتجددة ان الهجرة قد تكون في سبيل الحق او من اجل الرزق، فكلاهما يهدف الى عدم الاستكانة والاستضعاف في الارض بحجج واهية. لكن المسلمين جميعا فجعوا بهذا الشهر العظيم باستشهاد سبط النبي الكريم الامام الحسين «عليه السلام»، لذلك فقد غطت هذه الذكرى الاليمة على مجريات الهجرة النبوية وعظمتها في تاريخ البشرية لما تمثله هذه الذكرى الاليمة من استجراء اموي مقيت على ارث نبي الانسانية الكريم محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام بقتل ابن بنت نبي الرحمة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وبضعة النبي . ونحن اذ نستذكر هذه الفاجعة علينا ان نستشف منها العبر والدورس العظيمة لنحيا حياة كريمة نقية مفعمة بروح الامام الحسين «عليه السلام» ونتخلق باخلاق الحسين وثباته على المبدأ الاخلاقي الحق.