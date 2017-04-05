محافظ واسط يلتقي المراجعين ويستمع الى مطالبهم

واسط / البينة الجديدة

التقى محافظ واسط المهندس مالك خلف الدريعي عددا من المراجعين لديوان المحافظة واطلع على مطالبهم ووجه بتنفيذ الممكن منها وجرى ذلك خلال استقباله لهم في استعلامات المحافظة وضمن سلسلة اللقاءات الدورية الأسبوعية التي يجريها وبشكل دوري وتعرف على ابرز الطلبات والشكاوى والقضايا العامة والخاصة لهم ووجه بتنفيذ عدد منها وأوعز إلى الدوائر والأقسام المعنية بانجازها فيما أوعز بتذليل كافة الصعوبات والسعي لاستقبال مطالب المراجعين من عموم المحافظة وأبدى الدريعي الاستعداد لسماع أي مطالب تخص المواطنين والتعرف منهم على الأمور التي تخص الواقع العام والخدمي داعيا إلى فتح الأبواب أمام الجميع والإسهام بتقديم أفضل الخدمات لهم

