محافظ بغداد يدعو الشركات التركية إلى الاستثمار «بقوة» في العاصمة

دعا محافظ بغداد، عطوان العطواني الشركات التركية الى الدخول بقوة للعمل في كافة المجالات الخدمية والصحية والتعليمية، مبينا استعداد المحافظة للتنسيق مع الجانب التركي وتسهيل عمل الشركات، وقال المحافظ انه «استقبل السفير التركي فاتح يلدز»، مبينا ان «مدينة بغداد بحاجة إلى دخول الشركات التركية بقوة في كافة المجالات الخدمية والصحية والتعليمية» وأكد «ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات الخدمية للنهوض بالمستوى الخدمي في العاصمة».وأضاف، ان «لدى محافظة بغداد خطة معدة وفق حاجة المواطن من تطوير البنى التحتية وتأهيل شبكات الصرف الصحي وتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، لخلق طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة في العاصمة»، متمنياً «تطوير العلاقات بما يخدم أهالي العاصمة بشكل خاص والعراق بشكل عام».