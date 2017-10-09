محافظ بغداد: سنباشر قريبا بتنفيذ 9 مشاريع كبرى في أطراف العاصمة

بغداد / البينة الجديدة

كشف محافظ بغداد المهندس عطوان العطواني عن أن محافظة بغداد ستباشر بتنفيذ تسعة من المشاريع الكبرى في أطراف العاصمة التي قد وافق على تنفيذها مجلس الوزراء مؤخرا بناء على طلب المحافظة واشار من خلال بيان أورده المكتب الاعلامي جاء عقب تفويضه من قبل مجلس المحافظة للبدء بتنفيذ هذه المشاريع ان حكومته قطعت أشواطا مهمة باتجاه اعادة تأهيل مناطق أطراف العاصمة ، واصفا التفويض الذي حصل عليه من قبل مجلس المحافظة بالمرحلة الاخيرة من الخطوات الإدارية التي تحتاج الى ثلاث موافقات أولها مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التخطيط.

واضاف البيان ان السيد المحافظ أكد ان حكومته وبعد حصولها على تخصيصات هذه المشاريع ستحرص على اختيار شركات رصينة لتنفيذها والاعتماد بشكل كبير على الطاقات والكفاءات الوطنية وابعاد يد الفساد والمفسدين لضمان عدم هدر المال العام وتحقيق نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات للمواطنين.



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