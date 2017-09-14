محافظ البصرة اسعد العيداني يزور الجامعة التقنية الجنوبية ويلتقي رئيسها

البصرة / البينة الجديدة

زار محافظ البصرة اسعد العيداني رئاسة الجامعة التقنية الجنوبية وكان في استقباله الاستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري رئيس الجامعة والسادة مساعدو رئيس الجامعة العلمي والاداري وعمداء الكليات والمعاهد ، حيث تجول في اروقة الجامعة متمنيا لجميع العاملين فيها الموفقية والنجاح ، من جانبه ثمن الزهيري هذه الزيارة والتي تعد الاولى للسيد المحافظ بعد ادائه اليمين الدستورية محافظاً جديداً للبصرة متمنيا له النجاح الدائم لأدارتها مع الاتفاق على تعزيز سبل التعاون بين الجانبين لما فيه خدمة ابناء المحافظة ، هذا وحضر اللقاء الدكتورة صفاء مسلم بندر عضو مجلس محافظة البصرة رئيسة لجنة التعليم العالي وجمع من السادة مدراء الاقسام في رئاسة الجامعة.



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