محاضرة حول السيطرة على التلوث لمشرفي وعمال التنظيف في مستشفى فاطمة الزهراء(ع)

البينة الجديدة/ خالد قاسم سالم

حسب توجيهات مدير عام صحة الرصافة بمضاعفة المحاضرات التوعوية للملاكات العاملة ضمن خطة السيطرة على التلوث في المؤسسات الصحية القى مدير مستشفى فاطمة الزهراء(ع) للنسائية والاطفال الدكتور عباس عويد الحسيني محاضرة علمية تثقيفية لمشرفي وعمال التنظيف تحدث فيها عن التحسين الدائم للواقع البيئي في المستشفى .وبين الحسيني ان هذه المحاضرة تهدف لسلامة الملاكات العاملة والصحة المهنية في نطام إدارة المخاطر المهنية حيث يعتبر نهجاً وقائياً يرمي إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة بأربع خطوات ويتضمن مبدأ التحسين الدائم وترتكز مبادئه على وضع الخطة وتنفيذها وتقييم النتائج والقيام بالتحسينات ، وتحسين الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة ، منوهاً إلى بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين العمال والإدارة في تطبيق إجراءات السلامة الصحية .الى جانب ذلك تحدثت الدكتورة يسرى جعفر بكتريولوجي اختصاص مسؤولة وحدة السيطرة على التلوث في المستشفى خلال المحاضرة العلمية الى التعريف بالأساليب الصحية الصحيحة للتنظيف وضرورة الاهتمام بنظافة البيئة باعتبارها احدى الاحتياطات القياسية لمنع العدوى ، والتأكيد على طرق واساليب التنظيف الحديث وكيفية استخدام المنظفات والمطهرات وبالتراكيز المسموح بها والتأكيد على استخدام عدة الوقاية الشخصية للعاملين في هذا المجال لحمايتهم من المسببات المرضية وكذلك ضرورة تحصين العمال ضد مرض التهاب الكبد الفايروسي نمط (B) .

شارك الخبر