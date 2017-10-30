مجموعة شعراء المتنبي تقيم مهرجانها السنوي الخامس

البينة الجديدة / قاسم داود الربيعي

اقامت مجموعة شعراء المتنبي بالتعاون مع تجمع تكافل التطوعي مهرجانها السنوي الخامس تحت شعار( شموع الطفوف تدر الحروف )صباح يوم الجمعة في المركز الثقافي البغدادي وعلى قاعة جواد سليم بحضور الاستاذ الشاعر جابر الجابري وكيل وزارة الثقافة وشاعر الامة الدكتور محمد حسين آل ياسين ونخبة كبيرة من الشعراء من كافة انحاء العراق.حيث صدحت حناجر الشعراء لطريق النور والحرية والاباء في رحاب الحسين الشهيد وواقعة الطف الخالدة في ضمير الانسانية افتتح المهرجان بتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها القارئ جعفر الخطاط ثم عزف النشيد الوطني وقف بعدها الحاضرون لقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الطف وشهداء العراق ثم القيت كلمة مجموعة شعراء المتنبي تضمنت الترحيب بالشعراء الضيوف القادمين من محافظاتنا العزيزة وكذلك شعراء بغداد والاشادة بدورهم في نشر رسالة الحسين ودورها في حرية الانسان ثم تلا ذلك تقديم الشعراء لتصدح حناجرهم بما جادت قرائحهم هذا واشاد الاستاذ وكيل وزارة الثقافة بدور مجموعة شعراء المتنبي في ارساء دعائم الشعر العربي في الساحة الشعرية العراقية والعربية وتجدر الاشارة ان تجمع تكافل التطوعي المتمثل بالدكتور حازم ابراهيم والدكتور سليم الشهيلي والاستاذ حيدر السعدي والاستاذ اثيل فاضل قام بتغطية كافة مصاريف المهرجان من الناحية المالية واللوجستية كما كان للمركز الثقافي البغدادي والقائمين عليه الاثر الكبير في نجاح المهرجان



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