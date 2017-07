مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الضربة الأمريكية في سوريا و دول عدة تؤكد أنها غير شرعية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث الضربة الصاروخية الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية بحمص السورية.

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف إن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي بعمل عدواني صارخ، مدينا بشدة الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة وتبعاتها على المنطقة.

وأكد سافرونكوف أن تدخل الولايات المتحدة في سوريا جاء بدون إذن الحكومة السورية، ضد الجيش السوري الذي يكافح الإرهاب لسنوات.

وأشار إلى أن الإرهابيين تشجعوا بتحركات الولايات المتحدة وتحركوا على الفور بهجمات ضد الجيش السوري . و شدد على أن القوات العربية السورية هي الكيان الملتزم بمكافحة الإرهاب على الأراضي السورية.

ووصف سافرونكوف النداءات الدولية في مجلس الأمن لحل الأزمة السورية بالنداءات المنافقة بعد الهجمات الأمريكية الأخيرة، مؤكدا أن التقدم المحرز في سوريا ليس بفضل الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدعمها.

ولفت نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بضربتها في سوريا إبعاد الأنظار عن الضحايا المدنيين في العراق.

من جانبه قال المندوب البريطاني بالأمم المتحدة إن بلاده ستستمر في الدعوة لمحاسبة مرتكبي الجرائم، وإن الضربة الأمريكية في سوريا كانت ردا مناسبا عما تم ارتكابه في خان شيخون.

وقال مندوب فرنسا إن مبادرات بلاده تمت مواجهتها دائما باستخدام حق الفيتو لاسيما من جانب روسيا.واتهم آروفي الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية الكاملة عما يحدث في سوريا، وأشار آروفي إلى أن ما وصفه بالانتهاكات السورية أثبتت لدى اللجان الأممية، داعيا إلى ضرورة التحقيق فيما ارتكب في خان شيخون لمعاقبة مرتكبيه.

المندوب الصيني: الحلول العسكرية تزيد الوضع تعقيدا في سوريا والمنطقة

وأعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة ليو جي لي عن تضامن بلاده مع الشعب السوري في معاناته، ودعا للتكاتف لحل الأزمة السورية وإعادة الحياة هنا إلى طبيعتها.

وأكد المندوب الصيني أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأن الحلول العسكرية تزيد الوضع تعقيدا في سوريا والمنطقة، داعيا الأطراف المعنية كافة لمواصلة جهودها الدبلوماسية والتمسك بالحوار والمشاورات ودعم دور الأمم المتحدة كقناة الوساطة الأساسية.من جانبه أكد المندوب الإيطالي لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي على ضرورة مضاعفة الجهود وفقا لقرارات مجلس الأمن وبيان جنيف الصادر في 2012.اما المندوب المصري عمرو أبو العطا فقال إن مصر سئمت من بيانات تكرار الأسف والإدانة تجاه ما يحدث في سوريا.

وأكد أبو العطا أن سوريا لن تتمكن من الانتقال السياسي بدون دعم دولي لبناء الدولة على أسس الديمقراطية . الولايات المتحدة الأمريكية : الولايات المتحدة اتخذت إجراء محسوبا بدقة وكان "مبررا تماما"وقالت نيكي هيلي سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ، خلال الجلسة ذاتها ، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراء محسوبا بدقة وكان "مبررا تماما" عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية سورية بسبب هجوم مميت بأسلحة كيمياوية، وتابعت هيلي "نحن مستعدون لفعل المزيد لكننا نأمل ألا نضطر لذلك".وأضافت "لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي أمام استخدام أسلحة كيمياوية، من مصلحة أمننا القومي منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية".

منذر : العدوان الأمريكي على سوريا استمرار خطر للستراتيجية الأمريكية الخاطئة ذاتها منذ ست سنوات بتقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين

من ناحيته، أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا

الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن

العدوان الأمريكي الغاشم والسافر على سوريا هو استمرار خطر للستراتيجية الأمريكية الخاطئة ذاتها التي بدأت قبل ست سنوات بتقديم كل أشكال الدعم للإرهابيين لافتا إلى أنه من شأن هذا العدوان توجيه رسائل خاطئة للمجموعات الإرهابية تجعلها تتمادى في استخدام السلاح الكيمياوي مستقبلا وفي جرائمها الإرهابية.



This post has been seen 93 times.