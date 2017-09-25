مجلس استفتاء كردستان يعرض مشروع حقوق المكونات في «دولة» كردستان

اربيل / البينة الجديدة

أعلن مجلس إستفتاء استقلال كردستان، عن مشروع حقوق المكونات الدينية والقومية في «دولة» كردستان، مبينا ان المشروع مؤلف من 15 فقرة أبرزها إقامة نظام فيدرالي للإيزيديين. وقال عضو المجلس الأعلى لإستفتاء إقليم كردستان خليل ابراهيم إن «مشروع حقوق المكونات في دولة كردستان تم صياغته من قبل ممثلي المكونات الدينية والقومية في كردستان»، مبينا أنه «سيتم رفع المشروع لمجلس الإستفتاء».وأضاف ابراهيم أن «المشروع يحتوي على 15 فقرة تضمن الحقوق القومية والسياسية والدينية والثقافية والإدارية لمكونات كردستان»، مؤكدا أن «كردستان ترفض فكر التطرف».



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