فرح تركي ناصر

أبحث عن ذاتي

انا اجد ذاتي مركونة

بخزانة معتمة

وهناك بصيص لضوء

لا احزن اني هناك بلا امل

ان ينتشلني قدر كريم

اغفو واصحو واتلمس قطرات دم

هي بلا شك من خنجر غرس

باضلاعي بلا انتظار

بلا توضيح

لما

وان غدرت

هو امر شائع

بالامس غدروا من هم

اهم مني مئات المرات

واسمع صوت

انها قافلة

تمر ومعها امل بان هناك

وسط غربتي

وانعزالي

استطاعت روحي

المتألمة لمس الحياة

لاغادرها

وانا اتلمس عدد قطرات دمي

النازفات

بلا ثمن بارخص ثمن

تهدر الحياة

بحق اغلى ما لديكم

لاتحزنوا علي



