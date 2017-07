متابعة البينة الجديدة

أطلق نجم أراب آيدل الفنان العراقي همام إبراهيم الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة «من وين» عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث بادر الى تصويرها أواخر الشهر الماضي في تركيا تحت اداره المخرج سوران علي شريف، و الأغنية من كلمات فراس الحبيب و الحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ و ميكس و ماسترينغ : محمد المقهور اما الانتاج فكان لـ «سمير المولى Double M Production « على ان تعرض على جميع القنوات و الإذاعات العربية في منتصف هذا الشهر.

