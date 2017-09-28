ما بعد الاستفتاء

الخبير القانوني / طارق حرب

اول ايام دولة كردستان التي اقامها إئتلاف من التحالف الوطني والساسة السنة العرب وامريكا وايران وتركيا نعم هذا ماحصل بعد اللحظة الاولى من يوم الثلاثاء المصادف ٥ محرم خاصة بعد البيان الامريكي الذي صدر بعد انتهاء الاستفتاء والذي لم يتولى ادانة هذا الاستفتاء او رفضه او عدم قبوله وانما توحيد الجهود لمقاتلة داعش وكأن هذا امر جديد اي التوحد في المعركة ضد الارهاب وبعد ان سكتت رئاسة الجمهورية عن اصدار بيان بشأن هذا الموضوع الجسيم باعتبار ان الامر لا يعنيها وان اهتماماتها في امور اخرى اهم من تقسيم العراق وانفصال كردستان اما مجلس النواب فكما عودنا ان عدد الغياب اكثر من مئة عضو لان انفصال جزء من العراق مسألة بسيطة لا تستدعي من النواب قطع سفراتهم واعمالهم والعودة الى بغداد لمناقشة موضوع الانفصال فالانفصال مسألة بسيطة لا تبرر قطع الاشغال الخاصة للنائب ويعود الى بغداد اما قرارهم اليوم فهي لاتستدعي المناقشة كون موضوعها من اختصاص مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وسلطاته يمارسها واشد منها دونما حاجة لقرار البرلمان اما موقف تركيا وايران فكان اكثر خجولا اذ انها اجراءات صبيان لا توازي ماحصل من انفصال ولا توازي ايضا الخطر المتمثل باكراد تركيا واكراد ايران اذ تعتبر سكينا في قلب ايران وتركيا اولا كما ان الدولة الكردية الجديدة ستحد من تطلعات ايران وتركيا وكبح جماحهم طالما ان هنالك وسيلة ضغط كردية لاكراد تركيا وايران تعجز تركيا وايران عن الوقوف امامهم وبالتالي تحتاج تركيا وايران الدولة الجديدة لكبح جماح الكرد في ايران وتركيا وبالتالي ستكون الدولة الجديدة سيدة لدى تركيا وايران كذلك فان امريكا ستحقق لها الدولة الكردية قواعد بدلا من القواعد الموجودة في تركيا وتتخلص من الاشكالات التركية لا سيما وان القواعد الامريكية في الدولة الكردية الجديدة اقرب الى عدو امريكا التقليدي وهو ايران لا بل ان الوجود الامريكي في دولة كردستان سيؤثر حتى على روسيا الامر الذي لم يفهمه اغبياء السياسة الروسية وفي جميع الاحوال يبقى التحالف الوطني الذي لم يفارق شقيقه التحالف الكردستاني حيث زار وفد كردي التحالف الشيعي قبل ساعات من اجراء الاستفتاء في بغداد وسكوت السنة السياسيين والاكتفاء بردود متواضعة على الرغم من جسامة الموضوع شريك اساس في اقامة دولة كردستان من موقفهم الساكت عن هذه القضية الخطيرة وهكذا اجتمعت المصالح واجتمع الغباء لولادة دولة كردستان

والسؤال المهم هو ان هذه الدولة السنية الجديدة ذات العقل والفعل الامريكي هل ستقضي او توقف ما يسمى بالتمدد الشيعي في ايران والعراق وسوريا اذا علمنا العلاقات الوطيدة التي ستنشئها مع امريكا واسرائيل .