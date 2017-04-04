ما الغاية من مجزرة الموصل؟

د . عبد الخالق حسين



كل العراقيين يعرفون أن البعثيين هم أكثر من يطبق مبدأ ماكيافيلي (الغاية تبرر الوسيلة)، وعلى استعداد تام لتنفيذ أبشع الوسائل خسة ودناءة وبشاعة، بما فيها التضحية بالشعب كله، في سبيل بقائهم بالسلطة. فبقاؤهم بالسلطة بحد ذاته يعد عندهم انتصاراً ومهما كانت التكاليف الباهظة. ان البعثيين حرقوا القرآن الكريم سنة 1961 في الاعظمية، وصوروا الحادث، وطبعوا الصور بالآلاف، ووزعوها وكتبوا تحتها ان الشيوعيين حرقوا القرآن ليثيروا العراقيين ضدهم، وذكر التاريخ الكثير من هذه الأعمال الشنيعة للإيقاع بخصومهم



كذلك الكل يتذكر كيف تم طرد القوات العراقية من الكويت، وسقوط 14 محافظة من 18 خلال الانتفاضة الشعبانية/آذار 1991، ومع كل هذا الدمار الشامل، عدّ صدام ذلك انتصاراً له لمجرد أنه بقي في السلطة، و راحت مرتزقته تصدع رؤوس الناس بأغنيتهم النشاز (يا محلى النصر !) ليل نهار. واثناء تلك الحرب قد نصبوا المدافع المضادة للطائرات الحربية على سطوح المؤسسات المدنية المحرم ضربها مثل المستشفيات والمدارس، والملاجئ، واتخذوا من الأوروبيين الذين تم حجزهم عنوة، ومن تطوع منهم من المعارضين للحرب من أجل أن يحموا المستشفيات، والملاجئ، ولكن بدلاً من وضعهم في تلك الأماكن، وضعوهم كدروع بشرية في الأماكن العسكرية الستراتيجية الخطيرة الأكثر تعرضاً للقصف، من أجل تعريضهم للقتل، ليتخذوا من موتهم ذريعة لحملة إعلامية واسعة ضد القوات الدولية وبالتالي لإيقاف الحرب



وهذا ما حصل بعد قصف ملجأ العامرية، الذي زاره صدام في منتصف الليل للحظات من أجل أن يوهم عملاء أمريكا المندسين في حاشيته، ليبعثوا إشارة إلى مركز العمليات العسكرية للتحالف الدولي، مفادها أن صدام سيبات في ذلك الملجأ، وفعلاً تم قصفه، وقتل المئات، ولكن بعد أن غادره صدام. وكانت الغاية الرئيسة من هذه الزيارة الخاطفة هي إغراء القوات الدولية لقصف الملجأ وقتل المئات من الأبرياء، ليتخذوا من تلك المجزرة ذريعة لحملة إعلامية واسعة يكون وقعها كافيا في خلق صدمة نفسية عامة للرأي العام العالمي، و لتتصاعد أصوات المتعاطفين والداعمين لصدام مطالبين بإيقاف الحرب. وهذا ما حصل حيث تم إيقاف الحرب بعد طرد الإحتلال من الكويت، ولكن قبل إزالة مسببه الرئيس وهو صدام لأن بوش الأب كان مترددا، وهذه طبيعته، ولم يكن حاسما في إنهاء صدام. وقد طلب منه الجنرال شوارزكوف قائد قوات التحالف الدولي، تأخير قرار إيقاف الحرب لمدة يومين فقط لإسقاط صدام فرفض، وندم فيما بعد

ونفس اللعبة يقوم بها اليوم البعثيون الدواعش في الموصل، فيرتكبون المجازر البشعة ضد المدنيين الذين اختطفوهم، و اتخذوهم دروعاً بشرية كما عمل سيدهم المقبور صدام من قبل. وأضافوا إلى لعبتهم حيلاً جديدة وهي قيامهم بتفخيخ الأبنية التي احتجزوا فيها المئات من الأبرياء، فضلا عن إيقاف عربات مفخخة بالمتفجرات بجوار هذه الأبنية، فما أن تمر طائرة حربية في تلك الأماكن حتى ويقوموا بتفجيرها عن بعد بالريموت كونترول، ليوهموا الناس والإعلاميين أن طائرات التحالف الدولي هي التي قصفت هذه الأبنية وتسببت في قتل المئات من الأطفال والنساء والشيوخ المحتجزين فيها. والغرض من هذا التكتيك الخبيث هو الضغط على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي من قبل شركائه في الحكومة من ممثلي الدواعش أو سماسرتهم، والذين قفزوا ليتهموا الجيش والحشد والقوات الدولية بارتكاب هذه المجازر، ومصدرهم ودليلهم الوحيد هو الدواعش أنفسهم، مطالبين بإيقاف الحرب

وقد يسأل سائل: (ألم يعترف الأمريكيون أنفسهم بأن طائراتهم تسببت في تلك المجزرة؟) الجواب: كلا، الأمريكان قالوا سنتحقق. وبعد التحقيق تبين أن الدواعش هم وراء هذه المجزرة كما بينا أعلاه

وفي هذا الخصوص (قال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال داعش للصحفيين إنه يسعى لإزالة السرية عن تسجيل مصور يظهر داعش وهم يدخلون مدنيين في مبنى بغرب الموصل «كطعم يغري التحالف على الهجوم». وقال الكولونيل جوزيف سكروكا «ما يحدث الآن ليس استخدام المدنيين كدروع بشرية، لأول مرة نكتشف هذا عن طريق تسجيل مصور مؤخرا إذ أرغم مقاتلون مسلحون من داعش مدنيين على دخول مبنى، وقتلوا واحدا أبدى مقاومة ثم استخدموا ذلك المبنى كموقع قتال ضد وحدة مكافحة الإرهاب



وكان وزير الدفاع عرفان الجيالي قال خلال استضافته في البرلمان حول الحادث قال ان «التحقيقات الاولية تشير الى ان الذي يقف وراء الحادث في الموصل الجديدة هو داعش،» مشدداً على ان «لا مصلحة لتوجيه الاتهام ضد اي جهة دون أدلة ولن نتأخر في كشف الحقائق أمام الراي العام

كما وتدخل بعض الكتبة من أعداء العملية السياسية على الخط وبمنتهى الخبث، يحاولون تشويه سمعة الحشد الشعبي، باتهامه بالانتقام من أهل الموصل في الضفة الغربية، وسرقة بيوتهم وإحراقها

وبعد كل هذا اللف والدوران، يريد أن يقول البعض لنا ان الحشد الشعبي هو الذي يقوم بهذه الأعمال الطائفية الانتقامية

هل حقاً أدان البعض أعمال داعش ووقف ضدها منذ البداية؟ فالذي نعرفه أنه قبل شهرين تم نشر مخطط يطالب فيه تحويل محافظة نينوى إلى دولة شبه مستقلة، عاصمتها مدينة الموصل، وتحويل جميع أقضيتها إلى محافظات، ليجعلوا هذه الدويلة لقمة سائغة يسهل ابتلاعها من قبل تركيا إردوغان. ولما احتلت داعش الموصل اطلقوا عليهم (الثوار) الذين حرروا المدينة من حكومة بغداد والجيش الذي كانوا يحرضون الناس ضد جنوده فيرمونهم بالحجارة إذا ما خرجوا إلى شوارع المدينة

خلاصة القول، إن البعثيين الدواعش لن يتورعوا عن ارتكاب أبشع المجازر ضد أبناء الموصل وإلقاء تهم المجزرة على القوات المشتركة، وتشويه صورة الحشد الشعبي الذي اعترف بجهوده وإخلاصه والتزاماته الأخلاقية حتى المسؤولين الأمريكيين والإعلام الغربي. والغرض من هذه المجازر هو فرض الضغوط على القائد العام للقوات المسلحة، الدكتور العبادي، لإيقاف الحرب ومد حبل النجاة لهم، بعد ان صار النصر عليهم قاب قوسين أو أدنى، وهزيمة الدواعش ونهاية أسطورتهم باتت حتمية. لذلك حذار من وقف الحرب قبل تحقيق النصر النهائي والتحرير التام، وإنهاء البعث الداعشي إلى الأبد

