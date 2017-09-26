مالذي تعلمناه من ثورة الطف ؟

كريم السلطاني

كلنا نعرف كربلاء، اجيال تتوالى اجيال وذكرى ثورة الطف في صميم افكارهم وارواحهم ومشاعرهم، في عاشوراء يتغير الزمن وتتجلى القلوب وتنهمر الدموع وتتعالى الاصوات، حتى المكان يتحول على وجه اخر،ثورة الطف ما تزال تتوقد، تتجدد نراجع كل ماحدث بها من سير وبطولات وتضحيات ومواقف السلبية والايجابية

نتمعن جيدا في كل ماحدث ومالذي طرأ على الكثيرين من تغيرات فاما إن كانت مع الحق او مع الباطل والتخاذل والانحراف، لكن هذا مايجب أن نعرفه لكي نفهم ونعرف اين هو طريق الله ، طريق الانسانية والحق ، اما من مجال اخر وبعد ان نفهم ماهية ثورة الطف علينا الالتزام بمنهجها وسلك طريق الثوار والمطالبين بالعدل والمساواة ودحر الباطل مهما كانت سبله ومريديه، وللثبات في هذا الطريق ومعرفة هذا النهج هناك امورا كثيرة يجب علينا مراجعتها وفهمها وادراكها والتمسك بها حتى نصبح فعلا حسينيين صادقين فيما نقول وأن تكن افعالنا مطابقة لاقوالنا، وهذا من الامور ليس من السهل التوصل اليها وادراكها، ولم نحكم عقولنا والانتباه الى افعالنا ومايجب علينا فعله ،الحسين عليه السلام جاء من اجل الكثير، فعندما غاب الوعي وتناءت الافكار واختلطت الأوراق وغاب العدل والحق وظهر التزمّت والضلال وكثر الباطل والتحايل على الموازين العدلية وطمس احقاق الحق والتحريف والانجراف المشبوه تحتم على الامام المعصوم ان يعلن موقفه ويبينه للجميع ، لذلك جاء الطف كربلاء وبعد مفاتحة الجميع من مؤيديه الذين اغلبهم انقلبوا عليه لان ايمانهم لم يكن ايمانا حقيقيا ، وهذا ماحدث في الكوفة من تغيرات على المستوى الايماني ،والان ونحن نتخذ الحسين نهجا ومسلكا وسبيلا الى النجاة، علينا ان نكون فعلا من يبحث عن الحسين ومواقفه وثورته وما قدمه للانسانية جمعاء، اولا علينا تهذيب نفوسنا ومحاسبتها وادراكها الحقائق أن تكون افعالنا بالمستوى الذي يليق بمن يريد مناصرة الحسين عليه السلام ، ان نعرف مالذي يجب علينا فعله والثبات عليه وما هي الامور التي علينا الا بتعاد عنها، لانتخذ الحسين سبيلا الى احلام زائفة وأمان مهما كانت فهي لاتدوم ، أن نتعامل مع النهج الحسيني بصدق النوايا وعدم التعامل بالماديات على حساب اطهر خلق الله بعد جده الرسول الامين وآل بيته الكرام ، الحسين خلق وموقف وثبات ونهج وعدل يجب علينا ان نبتعد عن كل مالايليق بالحسين ان نشطب من قاموس عاداتنا الكثير من الافعال والممارسات التي لاتقرها النهضة الحسينية ولاتليق بذكراه افعال قد تسيء الى النهج الحسيني وأن لانعرف الحسين عندما تمر ذكرى عاشوراء وننسلخ منها لما تبقى من الايام .