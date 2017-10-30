براء الكعبي

فراشتي الجميلة مارايك ان نهاجر هذا الكوكب

دعينا نترك عالمنا هذا ونذهب الى سماء بعيد

دعينا ناخذ الكتب وقلمي ونهاجر

نكتب نرقص نرسم خيالا لمستقبلنا الى عالم الهدوء والاسترخاء ما رايك

ثم نعود الى بيتنا ونحن رسمنا خيالا لمستقبلنا

للكتابة اعود لمكتبتي اعود الاهلي اعود لجدتي اعود الى شوارع بغداد الى بائع الكتب فى بغداد اعود الى اطفال عمي اعود ونكون نحن حصلنا على الابداع والاحتراف

الخاتمة انا وفراشتي

هنا حصلنا على ابداع واحتراف

نحتاج بعضا من الراحة والاسترخاء لرسم خيال لمستقبلنا



شارك الخبر