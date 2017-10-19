ليلى علوي في بطولة «الكوثر»

متابعة البينة الجديدة

أعطت الفنانة ليلى علوي موافقتها المبدئية على الإشتراك في البطولة لجماعية لفيلم«الكوثر» الذي كتبه ويُخرجه محمد أمين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال الشهر المقبل علماً أنها تعود من خلاله إلى السينما والوسط الفني بعدما عاشت حالة حداد خلال الشهور الماضية عقب وفاة والدتها التي كانت مقرّبة منها.

وتشارك«علوي» في الفيلم مع محمود حميدة، بينما يستمر البحث عن باقي فريق العمل وأيضاً الشركة المنتجة. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل المشروع بالكامل بغضون الأسبوع المقبل خاصةً وأن الفيلم يشهد عودة «أمين» إلى السينما بعد غيابٍ دام أكثر من 4 سنوات، حيث كانت آخر أعماله بفيلم «فبراير الأسود».



شارك الخبر