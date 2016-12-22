لمواكبتها الاحداث ودعمها بطولات الحشد وقواتنا المسلحة ومكافحة الارهاب … للمرة الثالثة .. (البينة الجديدة)تفوز بـجائزة عيون للابداع العربي كأفضل صحيفة عراقية 

بغداد / حسين رزاق / تصوير / حمودي غريب

للمرة الثالثة على التوالي تفوز جريدتنا البينة الجديدة بجائزة عيون للابداع العربي كأفضل صحيفة عراقية لعام 2016 لمواكبتها الاحداث ودعمها واسهامها الفاعل لبطولات الحشد الشعبي وقواتنا المسلحة وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وابناء العشائر في قتالها البطولي الملحمي ضد تنظيم داعش الارهابي. وكانت مؤسسة عيون للثقافة والفنون قد اقامت امس احتفالا كبيرا في المسرح الوطني بمشاركة فنانين عرب وعراقيين وشعراء واعلاميين ومثقفين ومراسلين حربيين وسبق للبينة الجديدة ان فازت لمرتين متتاليتين .. حمداً لله وشكراً للاحبة القراء الاعزاء الذين هم عمقنا وسندنا واساس نجاحنا.