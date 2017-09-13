للسنة الثالثة…البصرة تحتضن مهرجان عرض الازياء «بصرة فاشن نايت»

البينة الجديدة / القسم الفني

على وقع الألحان ومن أرض البصرة الفيحاء، تستعرض الفتيات ازياءهن ذات الالوان البهية والقصات المتنوعة التي تباينت اذواقها من مصمم لاخر، في عرس ثقافي عرف «ببصرة فاشن نايت».في هذا الاطار، أشار مصمم الازياء بشار السعدي، الى أن «هذه السنة الثانية على التوالي التي اشترك فيها بهذا المهرجان بكل فخر وكل شيء عالمي فيه».الحدث الذي احتضنته البصرة للسنة الثالثة على التوالي، أثار ردود افعال ايجابية بالنسبة للحاضرين. من جهتها، قالت جيهان الطائي، من وزارة الثقافة: « بصرة فاشن نايت بحد ذاته هو تحدي كبير من أجل بقاء ونهوض المرأة في المجتمعات والاوساط الجنوبية».»البصرة فاشن نايت» شهد ايضا مشاركة للمصممين العرب بالاضافة الى المحليين. وعروض الازياء التي تلونت ما بين الموروث والحداثة أمر شكل حافزاً ومطلباً للاستمرار في تكرار مثل هذه المهرجانات لاعوام اخرى.

شارك الخبر