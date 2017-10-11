لغة الضاد تتعرف على المسرح ( التأرختوثيقي)

محمد الحمامصي

يقدم المترجم والناقد د.صالح مهدي حميد في كتابه «المسرح التأرختوثيقي» لأول مرة بالعربية ترجمة لمسرحيتين الأولى «اسمي ريتشل كُوري» للكاتبين المسرحيين البريطانيين الآن رِكمَن وكاثرين فاينر، والثانية «ديب كَتْ» للمسرحي البريطاني فيليب رالف، ودراسة مهمة يوضح فيها ما يعنيه المسرح التأرختوثيقي كشكل واتجاه معاصر في المسرح البريطاني. ويؤكد حميد أن المسرح التأرختوثيقي بدأ يحتّل مساحة واسعة جدا من الطيف المسرحي الحالي في بريطانيا.

بدأ هذا النوع المسرحي على مدى العقدين السالفين باعتلاء قمة النشاطات الفنية المسرحية في بريطانيا، واحتّل مساحة شاسعة ومهمة من المشهد المسرحي المعاصر. أولت الحلقات الأدبية والجماعات المسرحية اهتماما مميزا بهذا الشكل، بصفته واحدا من أهم أنواع الأشكال المسرحية، خصوصا بعد أن شهدت المسارح الانكليزية وأوروبا أعمالا حققت حضورا فنيّا وفكريا وسياسيا ذا قيم رائعة». وأوضح حميد في كتابه الصادر عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر أن هذا الشكل المسرحي المعاصر جدا يعني باعتماد الكلمات المنطوقة من قبل الاشخاص الحقيقيين أنفسهم؛ إذْ يستعمل الكاتب المسرحي كلمات الأفراد الواردة في المقابلات والحوارات والشهادات أو الإفادات المسجّلة نصاً أو صوتا بعينها دونما أي تدخّل أو تحريف، وقد يلجأ أحيانا لضرورة فنيّة أو درامية إلى دمج هذه الشهادات مع غيرها من إفادات مختلفة وفق ما يتطلبه المشهد أو العرض المسرحي.



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