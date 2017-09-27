لطيفة تُغادر الجونة على كرسي متحرك

متابعة البينة الجديدة

غادرت الفنانة لطيفة مدينة الجونة بعد 4 أيام قضتها خلال فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى حيث عادت إلى القاهرة على كرسي متحرك بعد أن سقطت على الأرض وخضعت لكشوفات طبية أكدت ضرورة وضع قدمها اليمنى في «جبيرة» بحيث لفَّت قدمها بالجبس ومُنِعَت من الحركة تجنباً لحدوث مضاعفات. علماً أنها أصبحت غير قادرة على الحراك بدون «العكاز» أو الكرسي المتحرك الذي نصحها به الأطباء لتخفيف الضغط على قدمها.

يُذكر أنها طرحت مؤخراً ألبومها الجديد بعنوان «فريش» في سوق الكاسيت، وحققت نسبة استماع كبيرة عبر الإنترنت بعد طرحه بأيامٍ قليلة.



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