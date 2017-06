(لذة النـص التراثــــي) دراســــــة نقديــــــة 2017

البينة الجديدة / إسراء يونس

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة وضمن سلسلة (نقد) التي تصدرها الدار دراسة جديدة تحمل عنوان (لذة النص التراثي) وهي دراسة وموازنة نقدية للكاتبة أ.د.نادية غازي العزاوي ضم الكتاب 183 صفحة من القطع المتوسط.

يعد هذا الكتاب صلة بالتراث العربي وهو يعبر عن وعي وانتماء ولذة معرفية، ويتضمن نصوصاً ومواقف وشخصيات متنوعة ومختلفة في العصور تكتنز قيماً فكرية وفنية وحيوية منحتها التميز والخصوصية وهو ما حرصت المؤلفة على إظهاره، مؤكدة إن التراث منجم لا يفنى يتطلب قارئاً نوعياً للحفر فيه والوقوع على كنوزه الخبيئة وفهمه بتأنٍ وعمق. لاسيما ونحن نعيش في عالم مجنون تتكالب فيه القوى المتنفذة من الغرب على تزييف مقومات الاصالة في الحضارة العربية الإسلامية وتشويه انجازاتها بطريقتين: الأولى الإعلام الرأسمالي الموجه نحو الافتعال والتصنيف وتصعيد النزعة العدائية نحو العروبة والإسلام. والثانية ماكنة الحروب التي تكمل المهمة باستباحة الآثار وتدمير المكتبات والمتاحف وشواخص الذاكرة التاريخية. والحصيلة أراضٍ يباب، وشعوب بلا ذاكرة، وناشئة مستلبة مقطوعة عن جذورها الحضارية.

This post has been seen 161 times.