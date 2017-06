لجنة اختيار كربلاء عاصمة للثقافة الإسلامية تطلع على البنى التحتية للمحافظة

كربلاء / البينة الجديدة

زارت لجنة اختيار كربلاء عاصمة للثقافة الإسلامية في وزارة الثقافة والسياحة والآثار مؤخرا مدينة كربلاء المقدسة، لغرض الإطلاع على الواقع الثقافي والبنى التحتية للمحافظة، والتداول في اختيار كربلاء عاصمة للثقافة الإسلامية.

ضمت اللجنة وكيل وزارة الثقافة لشؤون الآثار قيس حسين رشيد والمفتش العام للوزارة علي حميد كاظم ورئيس هيئة السياحة حمود اليعقوبي ومدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة فلاح حسن شاكر ومدير عام دائرة الفنون التشكيلية شفيق المهدي.

وكان في استقبال اللجنة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي أبدى كامل دعمه للمشروع مؤكدا على توفر البنى التحتية لإنجاحه.

وتجولت اللجنة للإطلاع على بعض الاماكن ذات الطابع الثقافي الإسلامي، شملت مدينة سيد الأوصياء والقاعات داخل الصحن الحسيني، وكذلك الفنادق والمرافق السياحية في المنطقة.

وفي سياق متصل اجتمعت اللجنة مع نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد أفضل الشامي للتباحث معه بخصوص مشروع كربلاء عاصمة للثقافة الإسلامية.



