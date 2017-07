لبيك يا علم كردستان

هادي جلو مرعي



تتصاعد وتيرة الخلاف الكردي مع بقية الأقليات في كركوك من عرب وتركمان. الأكراد يطالبون من سنوات باعتبار المدينة جزءا من الإقليم الذي يرتب له ليكون منفصلا عن بقية العراق لكن التطورات الأخيرة لاسيما بعد حزيران 2014 تشير الى عزم مضاعف لتحقيق معظم الأهداف الكردية في الانفصال وضم المناطق المتنازع عليها

رفع علم كردستان فوق مبان الحكومة والتصويت على استفتاء حول ضم كركوك للإقليم وانفصال كردستان مثل ذلك تحولا أكثر دراماتيكية في سلسلة التطورات التي أزمت الموقف أكثر، وفرضت واقعا سياسيا مختلفا عن المألوف فالبرلمان العراقي رفض قرار المحافظ برفع علم كردستان على مبنى الحكومة هناك أعقبه رفض من رئاسة كردستان لقرار البرلمان، ثم إعلان مجلس المحافظة عن العزم على إجراء استفتاء شعبي لضم كركوك الى كردستان، وآخر لانفصال الإقليم بالكامل عن بغداد

كل هذه الأحداث تمثل محاولة لجس نبض المكونات المنافسة ومعها الحكومة واستباق الحسم المتوقع لمعركة الموصل لفرض أمر واقع في المناطق المتنازع عليها واستغلال الظروف الإقليمية لتحقيق الطموحات الكردية دون التردد في استثمار الأزمات وتوظيفها في الميدان، وصناعة مستقبل كردستان الذي تهدده الخلافات الداخلية، ونوع المنافسة بين القوى الكردية والصراعات الإقليمية التي تفرض واقعا لا يمكن تجاهله، وكل ذلك لا يعني أبدا أن المبادئ الإنسانية ومواثيق الحقوق العالمية لا تعترف بحق الكرد في تحديد مصيره

