لا تقضوا على حلم رفع الحظر

هشام كاطع الدلفي



ما جرى من الاحداث التي رافقت كاس السوبر في ملعب كربلاء الاولمبي دق جرس انذار في الملاعب العراقية ونحن نعرف ان جمهورنا هو جمهور عاطفي ولايجب ان يُجر الى ما يجري في داخل الملعب وينتقل الى المدرجات ويحدث ما لا تحمد عقباه من مشاكل نحن في غنى عنها .

في بداية الموسم الكروي جرت مباراة بين قطبي الكرة العراقية الزوراء والجوية في نهائي كاس السوبر وكانت الاجواء اكثر من رائعة الى اخر 15 ثانية من نهاية المباراة بعدما سجل الزوراء هدف التعادل ومن هنا انطلقت الشرارة الاولى للاحداث التي عكرت ما كان جميلا في العرس الكروي ، اليوم ما يحدث في كرتنا نحن قد شخصناه من قبل مسطبة الفنيين والاداريين وهذا ما يجعل الجمهور دائما في حال توتر وخلق الاشكاليات عبر التدخل في المباريات وماحدث في المباراة الاخيرة يجعلنا نتهيأ لتطبيق القوانين من قبل الاتحاد ولجنة الانضباط لكي لا تكون ملاعبنا هي من تقضي على حلم رفع الحظر عن الملاعب العراقية ونحن في امس الحاجة للمباريات الجماهيرية لكي نري العالم باننا قادرين على التنظيم وخاصة ان هناك قنوات عربية ومحلية تنقل الدوري العراقي فلا نريد ان تكون ملاعبنا حلبة صراع بين ادارة الاندية واللاعبين ، فعلى الاتحاد اتخاذ جملة من القرارات واهمها منع اللافتات التي تثير الحزازية والشتم ورمي القناني من قبل الجماهير ومعاقبة اي فرد من الجماهير بمنعه من الدخول للملاعب اذا قام باعمال شغب وتحريض الجمهور ، فاليوم نحن في بداية انطلاق الدوري علينا ان نرى مايجري في العالم من تحضر وروح رياضية بعد انطلاق صافرة نهاية اية مباراة ينتهي كل شي ويتصافح الجميع ، والحمد لله جمهورنا واع ومثقف ولم تحدث اي حادثة مسيئة تذكر من الجمهور لكن ما نقوله مررا وتكررا ان المشرفين والمدربين للاندية هم دائما يخلقون المشاكل ونقلها الى المدرجات على الاتحاد ان يعي ويتخذ درسا مما جرى في كربلاء واننا نعلم ان المرحلة القادمة من الدوري سوف تشهد كلاسيكو العراق بين الجوية والزوراء وجمهور الناديين هم من افضل وارقى الجماهير لكن هناك بعض الطارئين الذين دائما ما يحاولون خلق الفوضى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفتن والامور التي من شانها تعكير صف الجماهير ، فعلى لجنة الانضباط متابعة ذلك ونتمنى ان يكون دورينا لهذا العام هو الافضل كي يكون البوابة الرئيسية لرفع الحظر عن كرتنا ان شاء الله .

