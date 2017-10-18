لاعب من نادي الشرطة يحطم الرقم القياسي للوثب الطويل



حطم بارئ عامر، لاعب نادي الشرطة، الرقم العراقي لسباق الوثب الطويل، في بطولة أندية العراق لألعاب القوى، والجارية منافساتها في العاصمة بغداد.

وقال الأمين المالي للاتحاد العراقي، زيدون جواد، في تصريح صحفي، إن بارئ حطم الرقم العراقي الذي بقي صامدا لأكثر من ثلاثة عقود، والمسجل باسم البطل الدولي السابق وليد تركي، نائب رئيس الاتحاد الحالي».

وأشار إلى أن « بارئ عامر قفز لمسافة بلغت 7.66 م، محطما الرقم العراقي السابق البالغ 7.64 م، لافتا إلى أن بارئ عامر يعد من المواهب المميزة، إلا أن الإصابة التي لحقت به أخرته عن تحطيم الرقم العراقي».

وبين أن « الاتحاد يثمن جهود اللاعب ومدربه ويشيد بجهود كل من يساهم في تطوير مستوى الرياضيين، منوها إلى أن البطولة شهدت تحقيق أرقام مميزة ونتائج مشجعة» .

يشار إلى أن البطولة انطلقت يوم أمس، وتختتم مساء اليوم في ملعب مركز الموهبين في العاصمة بغداد.



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