لاجئون من «لحم ودم» يقودون مخرجا إلى الأوسكار

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سينال المخرج المكسيكي الشهير الخاندرو غونزاليس إنياريتو جائزة اوسكار خاصة على منشأته للواقع الافتراضي التي تركز على معاناة المهاجرين على ما قالت الاكاديمية الاميركية لفنون السينما وعلومها.

واوضحت الاكاديمية المانحة لجوائز اوسكار ان إنياريتو سيحصل على جائزة اوسكار عن عمله «كارنيه إي ارينا» (لحم ودم) وهي تجربة من ست دقائق تغوص في عالم المهاجرين، واصفة اياها بانها «تجربة قوية وصاحبة رؤية في رواية» الواقع.وستسلم الجائزة الى المخرج ومصوره إيمانويل لوبيزكي في الحفل التاسع لجوائز غوفرنرز الذي يقام في هوليوود في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ومنشأة «كارنيه إي ارينا» المعروضة راهنا في «لوس انجليس كاونتي ميوزيوم اوف آرت» (لاكما) و»فونداتسيوني برادا» في ميلانو ومركز تلاتيلولكو الثقافي في مكسيكو، تأخذ المشاهد على خطى المهاجرين عبر صحراء سونوران في الولايات المتحدة.

وفيما تعلو صفارات الانذار يختبر كل مشارك وهو حافي القدمين على ارض رملية مع نظارات للواقع الافتراضي، الرحلة بمفرده وتنضم اليه فقط مجموعة من الاشخاص الافتراضيين الذين يأملون بالوصول الى الولايات المتحدة.

ويفصل حراس حدود مدججون بالسلاح الرجال عن النساء والاطفال فيما تنتشر احذيتهم المتروكة على الارض ويسمع انين شخص يتألم فيما يشعر المشارك باقتراب المأساة وسجل هذا العرض نجاحا كبيرا وبيعت كل البطاقات على اشهر كاملة وقال رئيس الاكاديمية جون بايلي ان «تجربة إنياريتو الفنية والسينمائية المتعددة الوسائط هي مغامرة تحرك الجسد والمشاعر بعمق وتغوص في عالم المهاجرين عبر الصحراء في جنوب غرب الولايات المتحدة في ساعات الفجر الاولى».

وفاز إنياريتو بجائزتي اوسكار افضل مخرج لسنتين متتاليتين عن «بردمان» في 2015 و «ذي ريفيننت» في 2016 ليصبح بذلك ثالث سينمائي يحقق ذلك.

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