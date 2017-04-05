كيف ستحمي تعاليم ماركس المسلمين في الصين

مات تينجي

نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريرًا عن رد الفعل المعترض الذي أثاره هذا القانون على شبكة الإنترنت في الصين، وأسباب رد الفعل هذا، لا بد أن تكون هذه العبارة الشهيرة لكارل ماركــــــــس ( الدين افيون الشعوب ) قد مرت على كل صيني تجاوز مرحلة التعليم الإعدادي. تحظى هذه العبارة بمكانة مقدسة في الكتب المدرسية التي تعرف الطلاب على التفسير المادي للعالم لماركس، الذي يعدّ الدين «خيالًا» تستخدمه القوى الرجعية لتجريد البروليتاريا الثورية من أسلحتها، من خلال الوعد بالخلاص في الحياة الأخرى، والدعوة لتحمل آلام الحياة الدنيا.

لا تحدد العقيدة الماركسية بشكل كامل كيفية تعامل الحزب مع الدين في جمهورية الصين الشعبية.ان البعض قد يجادل بأنَّ هناك تفسيرًا لينينيًا لهذا العرض لرأي ماركس، وأنَّ هذا التفسير اللينيني أكثر تدقيقًا إذ يعترف، ولو على مضض، بالدور التقدمي التاريخي للدين. ومع ذلك، فقد أصبحت رؤية ماركس هي النقد الحديث الوحيد للدين الذي سمع به الكثير من الصينيين العاديين، جنبًا إلى جنب مع المقاربة الكونفشيوسية، اللاأدرية إلى حد كبير، للروحانية. يشكل هذا النقد أيضًا أساس تعريف الحزب الشيوعي لنفسه على أنه حزب ملحد بشكل أساس .ومع ذلك، فلا تملي الكتب المدرسية على ملايين الصينيين طريقة مقاربتهم للإيمان، ولا تحدد العقيدة الماركسية بشكل كامل كيفية تعامل الحزب مع الدين في جمهورية الصين الشعبية. فلم يمنع نقد ماركس القاسي للدين عددًا ضخمًا من الصينيين من اعتناق تعاليم بوذا، ورسالة يسوع المسيح أو كلمات النبي محمد. بل إنَّ لنا أن نقول إنَّ «الفجوة القيمية» التي خلفها تراجع الأيديولوجية الماوية المتطرفة منذ وفاة ماو تسي تونج قد ملئت بالدين، كما يظهر من زيادة أعداد المتدينين الجدد.وفي الوقت ذاته، شهد الحزب الشيوعي، الملحد رسميًّا، تحولاً دراماتيكيًّا في موقفه من هذا الموضوع الشائك خلال العقود السابقة. انتقل الحزب من التودد للدين في السنوات الأولى لبناء تحالف سياسي، إلى العداوة المعلنة في السنوات اليسارية المتطرفة؛ نتيجة للصراعات السياسية الداخلية، إلى التصالح في الأيام الأولى فترة الإصلاح والانفتاح، وأخيرًا إلى الغموض الحذر الذي يشوب موقف الحزب تجاه الدين هذه الأيام.في خضم هذا الغموض، أدى اقتراح، في منتصف شهر (كانون الثاني) بإجراء تعديل لقانون إداري منخفض المستوى يهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي، إلى إثارة الجدل على الإنترنت. أضافت السلطات في مسودة التغيير فقرة قد تبدو غير ضارة، بالمعايير الصينية للتحكم الاجتماعي. تقول الفقرة: «يتعرض كل من يقدم محتوى في منشورات أو على منصات الإنترنت، يشتمل على إهانات أو تحيز ضد دين أو قومية ما، للاحتجاز الإداري لفترة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا». ولما كان المجتمع الصيني يهيمن عليه أغلبية علمانية من الصينيين من قومية الهان، فإنَّ وضع آليات لمنع إيذاء مجموعات الأقلية العرقية لا يبدو مثيرًا للجدل.فضلا عن ذلك أنَّ التدابير الرامية لمنع خطاب الكراهية ليست جديدة من نوعها، إذ اشتملت تدابير عام 2009 لتعليم الوحدة العرقية في إقليم شينغيانغ الغربي، حيث يقيم عدد كبير من الأقليات العرقية، لا سيما الإيغور، على فقرة تحرم الخطاب المحرض على الكراهية. ومع ذلك، فقد كان الاحتجاج هذه المرة عاليًا وواضحًا، إذ دعا البعض الناس لمعارضة هذا الإجراء، واستطاع جمع أكثر من 60 ألف مشاركة خلال فترة زمنية قصيرة.أنَّ ثمة عددًا من الملحوظات حول هذه الموجة من مقاومة القانون الجديد. أولًا: يستهدف رد الفعل هذا الإسلام والمسلمين بشكل أساس ، حتى على الرغم من أنَّ الفقرة المقترحة لا تحدد أي دين أو عرقية بعينها. ثانيًا: يتركز الحشد على الإنترنت لهذه القضية في «جيوب» الفضاء السيبراني التي لها سجل من النشاط المعادي للإسلام. ويبدو أنَّ هذا الغضب قد أثارته مظلومية محددة للغاية تتزايد بالتدريج على شبكة الإنترنت الصينية، لا مجرد القلق العام على حرية التعبير. تتعلق هذه المظلومية بالاستياء من المراعاة المتصورة (غير المبررة) لانتشار الإسلام من قبل الدولة الصينية.هذه المشاعر، مثل الكثير غيرها من المشاعر على شبكة الإنترنت، تتراكم بمرور الوقت، ويشكلها تكرار الحوادث التي ينظر إليها (وتفسر على أنها) تشتمل على فكرة متكررة. ربما يشير الباحثون إلى حوادث الشغب العنيفة في إقليم شينغيانغ التي جرت عام 2009 بوصفها نقطة بداية السردية القائلة بأنَّ الدولة الصينية «شديدة المراعاة» للأقليات العرقية، لاسيما مسلمي الأويغور. وكما سوف يظهر هذا الحشد الحديث على الإنترنت، فإنَّ هذه السردية قد تطورت، وحازت زخمًا من المصادر الجديدة.ربما تبدو الكثير من الحوادث التي تعزز من هذه السردية اليوم، تافهة: رحلات الطيران التي تحمل على متنها أكلاً حلالاً مرخصًا في رحلاتها الداخلية، وتردد الشرطة في شانغهاي في التدخل عندما حاول مالكو محل مسلمون يبيعون المعكرونة بلحم البقر منع آخرين من افتتاح محال منافسة، واحتفالات التليفزيون الصيني بمهرجان الربيع السنوي التي اتهم فيها التليفزيون الصيني بتشوية تقاليد السنة الصينية الجديدة لتجنب ذكر لحم الخنزير. تعد هذه القصص مجرد احتكاكات صغيرة مقارنة بالنزاعات العرقية العنيفة، لكنها عادة ما تتدفق تحت سطح عناوين الأخبار المثيرة.وقال موقع ويبو بوست المعارض لهذا الإجراء المقترح إنَّ «المتع العلمانية» لحياة قومية الهان الصينية تستحق الحماية، والتي تعود جذورها إلى فيلم الملك القرد عندما كان بإمكان الأعمال الأدبية الكلاسيكية مثل رحلة إلى الغرب أن تسخر من الجوانب السخيفة من الأديان. وذكر موقع ويبو بوست: «إنَّ القانون المقترح سوف يدمر جزءًا أصيلاً من الثقافة الصينية». ويرى بعض المعلقين في هذا القانون منزلقًا له ما بعده، إذ قال أحدهم: «في البداية لا يمكنك أن تأكل لحم الخنزير، ثم لا يعود بإمكان الفتيات ارتداء التنورات القصيرة… ثم في النهاية لا يعود بإمكان أطفالك الذهاب للمدرسة، لأنَّ أبناء دين معين سوف تكون لهم الأولوية».إنَّ هذا الأمر يسلط الضوء على التناقضات الجوهرية في التجربة الصينية مع الإسلام وبالتبعية مع قضايا العرق من ناحية، فإنَّ الانطباع خارج الصين عن سياساتها الدينية تأثر بالتحكم الاجتماعي الشديد للدولة الصينية في مناطق مثل شينغيانغ، لاسيما بعد حوادث شغب الألفينات. ومن ناحية أخرى، فإنَّ التجربة الداخلية، لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها قومية الهان في وسط البلاد، والمناطق الساحلية، عادة ما تشتمل على عنصر من الإهانة والإحباط. قد يبدو هذا من المفارقات بالنظر إلى المزايا الكلية الاقتصادية والثقافية التي تتمتع بها قومية الأغلبية، التي يدرك الكثير من أعضائها سهولة وصولهم إلى الفرص والموارد العامة التي تتركز في الأقاليم النامية في شرق الصين.لكن على مستوى مصغر فردي، فإنَّ هذا الشعور من المرجح للغاية أن يكون حقيقيًّا. ذلك أنَّ السياسة العرقية للصين اليوم، التي يشكل الدين منها جزءًا أصيلاً، تعرض سلسلة من المعاملات التفضيلية للأقليات، تتراوح بين التمييز الإيجابي في التعليم العالي، إلى إظهار الرحمة في نظام العدالة الجنائية، وبعض هذه الحوادث أكثر إثارة للجدل من البعض الآخر. وتأمر سياسة ما يسمى بـ«ضبط النفس والرأفة» التي أصدرتها اللجنة المركزية للحزب عام 1984، ضباط إنفاذ القانون في كل الصين بممارسة ضبط النفس في عمليات إلقاء القبض والإعدام، وإظهار الرأفة عند التعامل مع مجرمي الأقليات. وعلى الرغم من أنَّ النية المفترضة للسياسة الأصلية كانت استيعاب العادات التقليدية في مناطق الأقليات التي كان من الممكن تجريمها في ظل الحملة الواسعة للتضييق على الجرائم في أوائل الثمانينات، إلا أنها أدت إلى حاجة دائمة من «محاباة الأقليات العرقية؛ سعيًا وراء الوحدة العرقية، حتى لو أدى ذلك إلى سخط قومية الهان» وذلك على حد قول أحد الخبراء. وتحفل شبكة الإنترنت الصينية بتقارير عن ضباط شرطة يتجاهلون الجرائم التي ينخرط فيها أفراد من الأقليات العرقية.تأمر سياسة «ضبط النفس والرأفة» ضباط إنفاذ القانون في الصين بممارسة ضبط النفس في عمليات إلقاء القبض والإعدام، وإظهار الرأفة عند التعامل مع مجرمي الأقليات.من المفيد أن نتذكر اختلاف سياسة الصين مع الأقليات عن معاملتها لهذه الأقليات في إقليمي شينغيانغ والتبت، إذ إن «الرأفة» هي آخر ما يمكن وصف سياسة الدولة بها هناك. فعلى سبيل المثال، اقتبس الكثير من معارضي القانون مواقف وقعت في أماكن خارج شينغيانغ والتبت، مثل نينغشيا وتشينغهاي حيث يبدو موضوع التوسع الإسلامي أمرًا ظاهرًا. يشارك الناس صورًا لمساجد ضخمة فخمة بنيت في هذه المناطق النائية الفقيرة غرب الصين، بمباركة الحكومات المحلية، مع حكايات عن تنظيم الأطفال هناك لحضور مدارس دينية.لا يشعر الكثير من المواطنين بالارتياح من هذه التطورات. وها هنا إنما يشتبك ماركس مع الإسلام. احد أكبر المخاوف الناشئة من هذه الموجة من الانتقادات هي القلق من أنَّ الأيديولوجية الاشتراكية الملحدة للصين، التي هي أقوى أسلحة المجتمع الصيني في إبعاد الدين، من الممكن تقييدها بشدة لو نفذ هذا القانون المقترح.