كمبوديا ترسل أنجلينا جولي إلى الأوسكار

البينة الجديدة / وكالات

رشحت كمبوديا فيلم «قتلوا أبي أولا: ذكريات فتاة من الخمير الحمر» لمخرجته أنجلينا جولي للمشاركة في منافسات الأوسكار 2018 ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي. ومن المقرر أن ينافس الفيلم مع أعمال تمثل ما يقرب من 90 دولة حول العالم، قبل أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة التي تضم خمسة ترشيحات نهائية للتنافس على الجائزة.والفيلم مقتبس عن رواية تحمل العنوان نفسه للونغ أونغ الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان التي تستذكر فيها فظائع نظام أودى بحياة مليوني شخص بين 1975 و1979. وكانت النجمة الأميركية افتتحت في 18 فبراير/شباط الماضي في موقع أنغكور الأثري في كمبوديا فيلمها الجديد الذي يتناول الجرائم المرتكبة في عهد نظام الخمير الحمر من خلال عيني طفل كمبودي. ويستند الفيلم إلى هذه المذكرات التي تروي تجربة امرأة عاشت في ظل نظام الخمير الذي تسبب في قتل الكثيرين بالإعدام والتجويع والعمل المفرط في سعيه لإقامة بلد زراعي مثالي.

وخلال فترة توليهم السلطة، حاول الخمير الحمر إعادة بناء كمبوديا، لتكون مدينة فاضلة للفلاحين، حيث اضطهدوا أعضاء من فئات النخبة والمتعلمين، وأسفر حكمهم عن مصرع خمس سكان البلاد.

وتم إصدار الفيلم في 15 سبتمبر/أيلول الجاري على «نتفليكس» وهو من إخراج وإنتاج أنجلينا جولي وشارك بالعمل ابن إنجلينا ونجم هوليوود براد بيت مادوكس، وتهتم جولي بشكل كبير بكمبوديا مسقط رأس ابنها بالتبني. ويعد الفيلم التجربة الرابعة لأنجلينا جولي في الإخراج السينمائي، وكتبت جولي سيناريو الفيلم بالتعاون مع مؤلفة الكتاب، وشاركها في إنتاجه المخرج الكمبودي ريثي بانه، مخرج فيلم «الصورة المفقودة» الذي رشح للفوز بجائزة الأوسكار عام 2013 لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وجائزة الفيلم الأوربي لأفضل فيلم وثائقي. وكانت الممثلة العالمية البالغة من العمر 42 عاماً، دخلت مضمار الإخراج عام 2011، بإخراج باكورة أعمالها، الذي حمل عنوان «في أرض الدم والعسل» وتناول مآسي الحرب في البوسنة.

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