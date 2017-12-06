كريم عبد العزيز يبدأ تصوير «الزيبق2» الأسبوع المقبل

متابعة / البينة الجديدة

بعد الانتهاء من كتابة حلقات أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق» يستعد أبطاله لتصوير أولى مشاهده منتصف الشهر الجاري، على أن يبدأ التصوير من مدينة الإنتاج الإعلامي.الجزء الثاني سيتضمن العديد من المفاجآت، حيث ينقسم لأكثر من مرحلة منها مرحلة مقابلة كريم عبد العزيز لرجال ونساء الموساد الإسرائيلى، إضافة إلى مقابلته لرجال المخابرات المصرية في إفريقيا وأوربا.الجزء الأول من «الزيبق» تم عرضه بشكل حصري على شاشة ONE، وشارك في بطولته، بجانب كريم عبد العزيز وشريف منير، كل من طلعت زكريا، نهلة سلامة، كارمن لبس، ريهام عبد الغفور، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، وهادى الجيار، سيناريو وحوار وليد يوسف، ووائل عبد الله، وإخراج وإنتاج وائل عبد الله، العمل مأخوذ عن قصة من ملفات المخابرات العامة المصرية.



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