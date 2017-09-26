كربلاء .. معركة النزاهة والإصلاح الكبرى

علي محمد البهادلي

معركة الإصلاح والمصلحين ضد الفساد والمفسدين معركةٌ أزليَّةٌ ، فهي قد ابتدأت من عهد هابيل المُصلح الذي قتله المُفسد الأول قابيل، وانطلقت المعركة وتوسَّعت آفاقها، حتى بعث الله آلاف الأنبياء المُصلحين الذين أخذوا على عاتقهم النهي عن الفساد قل لو كان من القرون من قبلكم أولو بقيةٍ ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممَّن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين لكن كانت السطوة في كلِّ تلك العصورـ للأسف ــ للمفسدين فيبطشون بالمصلحين ويسومونهم سوء العذاب قتلاً وتصليباً، وهو ما حدث لكثير من الأنبياء، فقُـتِلَ زكريا ويحيى وكذلك صُلِبَ عيسى المسيح ــ حسب الرواية الإنجيليَّة ــ نتيجةً لأمره بالقسط ومطالبته بتحقيق العدالة الاجتماعيَّة والحريَّة من كلِّ ما عدا الله الواحد إنَّ الذين كفروا ويقتلون النبيِّين بغير حقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشِّرهم بعذابٍ أليمٍ .

وكانت الثورة الإصلاحيَّة الكبرى التي حملها الرسول لتصحيح المفاهيم الدينيَّة والاجتماعيَّة وحتى الاقتصاديَّة وتحقيق العدل بين الناس قد واجهت الكثير من العقبات، لكنَّها قدرت أن تبسط مفاهيمها على الأرض، على الرغم من القاعدة القبليَّة البدويَّة القويَّة للفساد والانحراف التي عشعشت في المجتمع العربيِّ .

رحل الرسول الأكرم إلى الرفيق الأعلى وكذا الخليفة الأول والثاني، واعتلى عرش الخلافة الإسلاميَّة عثمان بن عفان الذي ينتمي للبيت الأمويِّ، فشهدت مُدَّة خلافته العديد من الثورات والانتفاضات الجماهيريَّة من شتَّى الأمصار الإسلاميَّة على سياسة الخليفة في تعيين الولاة في الأمصار على أساسٍ قبليٍّ وعشائريٍّ وعائليٍّ أي حلَّت مفاهيم المحسوبيَّة والمنسوبيَّة في اعتلاء المناصب الإداريَّة في الدولة محلَّ الكفاية والخبرة والعدالة، وألهب أوار الثورة وجذوتها التي انتهت بمقتل الخليفة نفسه.

أجمعت الأمَّة على اختيار الإمام عليٍّ (ع) خليفةً للرسول وحاكماً للأمَّة، فشرع من أول يوم تسنَّم فيه عرش الخلافة على إرجاع الأموال المُختلسة من خزينة الدولة حتى لو كانت قد تُزُوِّجَ بها النساء حسب تعبيره، وعزل الولاة الظالمين الفسقة، وقام بإصلاحاتٍ لا نظير لها، لكنَّ يد الغدر أبت أن تمهله ليتمَّ ما بدأه الرسول الأعظم.

اختطف معاوية بن أبي سفيان الحكم بعد شدٍّ وجذبٍّ ومعارك مع الإمام الحسن، فأخذ يرجع ما بدأه سلفه عثمان بتحكيم مبدأ المحسوبيَّة والمنسوبيَّة والعشائريَّة في تولية الولاة والعُمَّال على الأمصار، بيد أنَّ هناك اتِّفاقاً وهدنة عُقِدَت مع الحسن(ع) وهو ما حدا بريحانتي رسول الله التمهُّل في الانتفاضة عليه لهذا السبب، فضلاً عن عدم توفُّـر الظروف الموضوعيَّة لنجاح الحرب عليه أو عدم جدواها.

بعد وفاة معاوية جاء يزيد إلى الحكم مُحمَّلاً بكلِّ الأحقاد الأمويَّة، ومُستهتراً بكلِّ القيم الإسلاميَّة، شارباً للخمر زانياً مُغنياً لاعباً بالقرود والفهود مُتلاعباً بالشعائر هادراً كلَّ ثروات الأمَّة في سبيل إشباع رغباته الصبيانيَّة، فلم يرقْ للحسين عليه السلام ذلك، فشمَّر عن ساعديه وصمَّم على تحطيم أركان الدولة الأمويَّة المبنيَّة على الفساد والتلاعب بمُقدَّرات الأمَّة؛ لذا لم يمتثل لمبايعة يزيد قائلاً ومثلي لا يبايع مثله وكيف يكون تحت هذا السلطان ويطيعه، وهو يتلو ويسمع قوله تعالى «ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض إنَّ الله لا يحبُّ المفسدين».

لذا كان يُؤكِّد أنَّه لا يمكنه أن يعيش مع المفسدين الظالمين، والموت في نظره أحلى وألذُّ طعماً من البقاء حياً مع رؤيته الظالمين يصولون ويجولون ويعيثون في الأرض الفساد، مُعرضين صفحاً عن القسطاس المستقيم بإبعاد الشخصيَّات الإسلاميَّة الفذّة عن واجهة الإدارة في الدولة وبخسهم حقوقهم وزنوا بالقسطاس المستقيم …ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) لذا كان يقول إنِّي لا أرى الموتَ إلا سعادةً والحياةَ مع الظالمين إلا برماً .

لذا أعلنها صرخةً مُدوِّية واضحة الأهداف ألا ترون إلى الحق لا يُعمَلُ به وإلى الباطل لا يُتناهَى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاء ربِّه مُحقَّاً .

وقد أكَّد الإمام (ع) أهدافه الحقيقيَّة الواضحة الشفافة في الخروج على هذا الحاكم الجائر المُفسد بقوله ـ أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَلَا بَطِراً وَلَا مُفْسِداً وَلَا ظَالِماً، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي صلى الله عليه وآله، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ.

هذه هي مسيرة الإصلاح مسيرة النزهاء الأمناء على الرسالة والمبادئ، فماذا كانت خاتمتها، لقد كانت خاتمتها أن تطبع بالدماء القانية مسيرتها الحقَّة؛ لتُثبِتَ للعالم أنَّ الحقَّ وأهله وأنَّ المبادئ ومعتنقيها لا يمكن أن يخضعوا للمساومات أو التسويات السياسيَّة أو للبراغماتيَّة، فقد كان شعار أبي عبد الله الأرقى والأبرز الذي لا يمكن أن يمحوه الدهر هو «ألا وإنَّ الدعيَّ ابن الدعيِّ قد ركز بين اثنتينِ بين السلَّةِ والذلَّةِ وهيهات منَّا الذلَّة يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجورٌ طابت وطهُرت، وأنوفٌ حميَّةٌ، ونفوسٌ أبيَّةٌ من أن نُـؤثر طاعة اللئام، على مصارع الكرام، ألا وإنِّي زاحفٌ بهذه الأسرة على قلَّة العدد وخذلان الناصر» هذا الشعار الذي أصبح ترنيمة الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها يُمثل الدافع والسلوة لكلِّ المصلحين في مسيرتهم النضالية معتقدينَ أنَّ المساومة لا يمكن أن يقبلها مُخلصٌ أمينٌ، وأنَّه ينبغي السير بهذا الدرب الإلهيِّ إلى نهايته، على الرغم من قلَّة الناصر، فلا تستوحشوا طريق الحقِّ لقلَّة سالكيه .

