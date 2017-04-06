كتلة الاحرار تكشف عن «اصطفاف سياسي» يقوده التحالف الوطني لافشال اقالة وزيرة الصحة

بغداد / البينة الجديدة

كشفت كتلة الاحرار النيابية عن وجود «اصطفاف سياسي» واتفاق بين رؤساء الكتل السياسية لعدم التصويت على اعفاء وزيرة الصحة عديلة حمود من منصبها، مؤكدةً ان التحالف الوطني متفق على عدم اعفائها من منصبها.وقال عضو الكتلة، النائب حسين العوادي، ان استجواب وزيرة الصحة مهني، لكن هنالك محاولة لتسويفه، وهنالك كسر متعمد للنصاب طيلة عملية الاستجواب السابقة».واضاف، ان «هنالك اتفاقات مسبقة بين رؤساء الكتل السياسية بإعطاء أمر لكتلهم للتصويت على القناعة بأجوبة وزير الصحة عديلة حمود وهم لم يسمعوا الأجوبة، وهذه كارثة وصل اليها البرلمان».واشار الى، ان «يوم الثلاثاء المقبل سوف يصوت مجلس النواب بالقناعة باجوبة وزير الصحة وهم لم يسمعوا الاجوبة».وبين، ان «كتلة الاحرار عاهدت الشعب العراقي على محاربة المفسدين وقدمت استجوابها لكن مجلس النواب ترك المقاعد فارغة»، لافتا ان «مجلس النواب فقد احدى ادواته القانونية وهو الاستجواب، واقول رحم الله حياة الشعب بفقدان مجلسه».