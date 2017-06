كاظم مجبل الخطيب في ( منازل الحب )

بغداد / البينة الجديدة

صدرت للشاعر كاظم مجبل الخطيب مجموعة شعرية جديدة بعنوان (منازل الحب ) من القطع المتوسط بواقع ( 158) صفحة عن دار المتن للطباعة والنشر وكانت اللوحة الرئيسية للغلاف بريشة الفنانة العراقية روناك عزيز وبعد ورقة الاهداء كانت المقدمة بقلم الناقد والشاعر احمد البياتي الذي سبح في كلمات القصائد موضحا الدلالات والمشاهد الجمالية التي حملتها كلمات الشاعر ومدى تجربته الحياتية . (47) نصا حمل هموم الوطم ومآسي البلد بطريقة تشجعك على القراءة والغوص في المعاني والقيم المعنوية . غاص الشاعر في زوايا الوطن والحب ليجذر صور الحياة بعمق وادراك مستفيض .

This post has been seen 59 times.