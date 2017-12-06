كاظم الساهر يراقص نانسي وتامرحسني يغازلها

متابعة / البينة الجديدة

بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها أصوات الاطفال في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج The Voice Kids تفاعلت لجنة التحكيم بطريقة مميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونشر النجم المصري تامر حسني مجموعة صور مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم من كواليس البرنامج عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، وظهرا معاً وهما يرقصان بطريقة طفولية وعلق عليها تامر قائلاً أحلى نانسي دي ولا إيه وكانت نانسي قد أثارت ضجة كبيرة بصورتها مع النجم كاظم الساهر وهو يراقصها بكل رقي ورومانسية ما أثار غيرة متابعاتها اللاتي عبرن عن سعادتهن برؤية القيصر وهو يراقصها.



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