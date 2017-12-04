كاسترو .. رئيس منحاز لدول عدم الانحياز

عكاب سالم الطاهر



عام 1976، نقلت من جريدة الثورة، الى المؤسسة العامة للسياحة، للعمل مهندساً فيها. كان اول شخصية التقيتها، هو رئيس المؤسسة طاهر احمد امين (ابو احمد). كان شخصاً ديناميكياً. يشغل موقعاً متقدماً في (تنظيمات فرع بغداد). والشخصية الثانية كان المهندس والخبير السياسي عدنان الربيعي، مدير عام الدائرة الهندسية في المؤسسة. والمهندس باقر الخياط، مدير القسم الهندسي. وتعرفت على كوكبة من المهندسين اللامعين، منهم: المهندسة امال قندلفت (والاجانب الذين يعملون مع السياحة العراقية، يخاطبونها: مسز كندلفت) والمهندسون: نجم الجنابي، كاكه جلال، نوري الهايس، رحيم الخماس، المهندس سعدون، دلاور اردلان، جنان فتوحي، والمهندس عبد الحسين عثمان.

من اجل السياحة: يتهم السياحة

ذات مرة، استدعاني رئيس المؤسسة العامة للسياحة، طاهر احمد امين. وعندما دخلت مكتبه، وجدت الصحفي حسن العلوي، حيث طلب منا رئيس المؤسسة، التعاون لاعداد ملف موثق بالصور الملونة حول النشاط السياحي في العراق. وهكذا تم ايفادي الى محافظتي السليمانية واربيل. وصحبني في هذه الجولة المصور السياحي: حليم الخطاط. ونشرت الحصيلة على صفحات مجلة (الف باء)، تحت عنوان على صدر غلافها الاول، جاء فيه: طاهر احمد امين .. من اجل السياحة يتهم السياحة.

كان النشاط السياحي انذاك (1977) في ذروته. شهد البلد (تخمة) دولارية. وبالتعاون مع فرنسا، التي اعتبرت البلد الاكثر حظوة لدى العراق، تم بناء العديد من الفنادق الفخمة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء (الفنادق السياحية الدينية). وبوشر بانشاء مجمعات سياحية في المدائن ومدينة بغداد واربيل والسليمانية والموصل ودهوك وعين التمر. وتم بناء اكبر مجمع سياحي على ضفاف بحيرة الحبانية في الانبار ..

فنادق لمؤتمر عدم الانحياز

الا ان الحدث الابرز، كان التهيؤ لمؤتمر دول عدم الانحياز، الذي تقرر عقده في بغداد عام 1983. ومن ضمن حالة الاستعداد لهذا المؤتمر، تم بناء العديد من الفنادق الممتازة الرشيد والمريديان والشيراتون ونوفوتيل. وتم بناء قصر المؤتمرات مكاناً لعقد المؤتمر. كما تم ايفاد مجاميع من الشباب للتدريب على فنون الضيافة، في الدول الاوربية (خاصة سويسرا وفرنسا واسبانيا)، ومن الدول العربية: المغرب وتونس. كلفت بالاشراف على انشاء فندق (السدير/ نوفوتيل). كما تم بناء المدرسة الفندقية على ضفة القناة.

رئيس منحاز لدول عدم الانحياز

كانت الاستعدادات لاستقبال الرؤساء والملوك في قمة دول عدم الانحياز تتخذ في اكثر من اتجاه: انشاء- تدريب- مرافقين. ومضت السلطات العراقية الى ابعد الحدود باستعداداتها، حين تمت تسمية مرافقي الرؤساء، وتم ايفادهم الى بلدان هؤلاء الرؤساء.

وفي زيارتي لدولة (مالطا) التقيت بعراقي مقيم هناك. سألته عن عمله فذكر انه سيرافق الرئيس المالطي (دومنتوف) عند مشاركته في مؤتمر قمة عدم الانحياز. وان وجوده في العاصمة المالطية (فاليتا)، هو لغرض تعلم لغة اهل البلد، وطباعهم. وكل ما له علاقة بمهمته. لكي يرافق الرئيس المالطي عندما يحضر مؤتمر عدم الانحياز في بغداد..

ماذا كتب مظهر عارف؟

لكن الحرب العراقية الايرانية، اندلعت عنيفة، على الحدود الشرقية للعراق نهاية عام 1980. كانت الحرب تلتهم كل مصادر الحياة من بشر واموال وثروات. وكلما القي في اتونها تصيح: هل من مزيد ؟!.

وحينها، لم تبد في الافق القريب، اشارة على قرب توقفها. عندها تقرر نقل مكان قمة عدم الانحياز من العراق الى كوبا. ولم يرتح العراق للموقف الكوبي. وكتب الصحفي العراقي مظهر عارف مقالاً سياسياً مطولاً نشر على الصفحة الثالثة من جريدة العراق، تحت عنوان: (رئيس منحاز لدول عدم الانحياز). هاجم فيه بشدة الرئيس الكوبي فيدل كاستروا!؟.

العروس الخرساء

انجزت الفنادق الخمس من الدرجة الممتازة ، ولم يدخلها ضيف من قمة عدم الانحياز. بقيت مثل عروس جميلة خرساء. ولاحقاً تم فتحها للتشغيل السياحي العام.

(بحبوحة) العمل الوظيفي السياحي، التي عثرت عليها، او اسهمت في ايجادها لم تدم طويلاً فقد صدر قرار رئاسي بعودتي للاعلام، وحين بلغوني بذلك، كان- بالنسبة لي- يوم حزن كبير. والمثل يقول: هات ليل.. وخذ عتابه؟!.

