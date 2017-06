ايلاف عبد الحميد

امرأة مزق الشوك قلبها

اصبح ينزف عطرها

الجميع تخلى عنها

ارادوا ان تتخلى عن طموحها

بحجة انتصار للتقاليد البالية

كفى تجاهلا وتمردا هكذا كان ردها فكتبت اثنا عشرا كتابا بعدها

ونشرتها في المنتدى

تلك المرأة اقف اجلالا لقوتها

الطموح يقف ضد المسماة بالتقاليد البالية



