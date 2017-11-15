قوافل القلق

حسين نهابة

ما الذي يَتبقى مني حين يُغادرني المَطر؟

أي أثر للخِصبِ يتبقى فيَّ،

أية خِميلة ستستوقفكِ،

تُحاكين عِطــــــــــرها وتتنَفّسينني؟

أي رجل أكونه حين تَصدّين عني؟

ما قيمة الأنبياء بلا مُعجزاتهم،

أية كَرامة تتبقى لهم؟

مثلهم أنا

لا كرامة لي بدونكِ

ولا قيمة،

فلا تَرُديني

أنا الذي لا يستعيدُ توازنهُ إلاّ بصوتكِ،

فبلا صوتك أظلُ كَسيحاً

أنا الذي لا يُبصرُ عالمه إلاّ

من خلال عينيكِ،

فبلا عينيكِ،

لا بَصرَ لي ولا بَصيرة،

ضعي عنكِ مِعطف الرَحيل

واغمريني بحضوركِ،

لستُ اخاف الليل

لكني اخاف غيابكِ

فضُميني إليكِ

وهزيني بين ذراعيكِ

حتى يَحط الفَجر على جبهتي،

خبّئيني عن قَوافلِ القَلق

وعن حَقلِ الغيمِ المَلغومِ بالدمعِ

علّقيني كقرطٍ على كتفكِ،

يتبخترُ، يتدثّرُ بعري جيدكِ مَرة،

ومرة في فيء أذنكِ

هدّئي روعَ النبي العاشق

وأحميني من رُعبِ فقدانكِ

لأغفو بين أهدابكِ، طِفلاً

يتجرعُ دُموعَ أحزانَ السبايا

يتلوينَ برِقصةِ الموتِ الأخير

بين رُموشكِ الناعسة.