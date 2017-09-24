قوات البيشمركة .. تسميات لأفراد لا ينتمون للجيش النظامي

ثائر الثائر



لو تفحصنا جيداً في جيوش العالم لوجدنا انها تنتمي الى بلدانهم وتاريخهم العسكري المبني على حماية اوطانهم ومواطنيهم من شرور الاعداء والدخلاء والمحتلين ولهم صيت يذكر لدى كل العالم وهذا يتأتى من مراحل نشوء هذا الجيش او ذاك على مر العصور ولكن ما نراه ان اقليم كردستان الذي اوجد لنفسه هذا الاقليم بالفرض والتلاعب بالدستور وايهام كافة الشعب بأنهم صمام للأمان وتكوينهم للجيش بتسمية (قوات البيشمركة) من افرادٍ مدنيين وهم كانوا اصلاً متمردين على ذلك النظام بحجة بطش الرئيس السابق بالعهد المباد واستخدامه السلاح الكيمياوي وهم يعشعشون بالجبال الشاهقة داخل المغارات والجحور والثنايا الجبلية التي لا تصلها اطلاقة او صواريخ او طائرات او مروحيات وبإمكان هؤلاء قنص كل شيء بدقة واتقان وتكبيد الجيش العراقي الباسل افدح الخسائر بالخيانات والمؤامرات وكأنهم يقاتلون الجيش الاسرائيلي او اليهودي او جيشٍ من الفضاء الخارجي متناسين انهم يرتبطون سابقاً وحالياً بأجهزة الموساد الاسرائيلي لتدمير العراق وفناء العباد على حساب تكوين الدولة الكردية المشكلة اصلاً بزعامة الكنيست الاسرائيلي ورجالاتها لطمس تاريخ العرب ودينهم الذي يشكل خطورة على بقاء هؤلاء وتناسوا ان هذا الجيش المسمى بـ(قوات البيشمركة) والاسايش هم عصاة الزمن الماضي بلباس الجيش الحالي وكافة اسلحته مسروقة ومنهوبة اثناء دخول الاحتلال الامريكي بل هم مشاركون رئيسون لاحتلال العراق وانهم مدانون بجريمة الخيانة العظمى وتدمير البلاد والعباد بحجة (صدام ) الذي سبق ان منحهم مراتٍ عديدة الحكم الذاتي وادخلهم بقوات الجيش العراقي تحت تسمية (الفرسان) ومنحهم رواتب عالية وخصوصية ومكانة خاصة في الوقت الذي كانوا فيه يتآمرون على البلاد في مؤتمرات لندن وبرلين واستراليا وغيرها من البلدان واليوم يستغلون المواقف والازمات في البلاد لحصد اكثر من المكاسب غير المشروعة وغير المعقولة ويستخدمون اسلوب التهديد والوعيد وفتل العضلات ويتظاهرون بالحاجة والغبن والحيف ويتهمون كل من يعترضهم في شيء بعبارة (الشوفينية) وكأنهم ببغاوات لا تعرف غير هذه الكلمة وبشكلٍ مقزز وباطل لا يرضى به احد ممن يملكون الحس الوطني الشريف الذي يحافظ على سلمية العيش في بلدٍ واحد وهم جزء منه ناهيك عن انهم يعلمون جيداً ان عبارة (بيشمركة) لها تاريخ ومعنى سيئ الصيت وكذلك الاسايش التي لا تمت شكلا ومضموناً بالقاموس اللغوي العربي وما زالوا يتمسكون بها في الوقت الذي يريدون فيه تغيير كل شيء في العراق بدءاً من الانسان العربي والهوية العربية والقومية العربية حتى العلم والنشيد العراقي وكل ما يتعلق في ذلك النظام على اساس كونهم يحملون الحس الوطني والانساني والبراءة والوداعة ويتعكزون كونهم قدموا ضحايا وتناسوا انهم سبب بلاء العراق والعراقيين في حرب الشمال وان هناك ممن ضحوا اكثر منهم ابناء المناطق الجنوبية على وجه التحديد بل وكأن الذي حصل لهم اكبر من سقوط القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي من قبل الامريكان واكبر من بلاء فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي داعين المجتمع الدولي والاتحاد الاوربي وامريكا وغيرها من الدول بالوقوف معهم ومواساتهم وجعل (حلبجة) عصا سحرية تغير كل شيء واي شيء تحت العمالة والتآمر على العراق الذين هم جزء بسيط وصغيرٍ تابع له .

لا نقول اكثر مما اسلفنا ولكن نذكرهم ان اسلوبهم هذا هو ضد عدو ازلي وليس مع ابناء الوطن الواحد .